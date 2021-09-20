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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210920/saratov-1751057397.html
В Саратове ограничили выдачу бесплатных лекарств от COVID-19
В Саратове ограничили выдачу бесплатных лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2021
В Саратове ограничили выдачу бесплатных лекарств от COVID-19
Среди пациентов, которые в Саратовской области лечатся от коронавируса на дому, бесплатные лекарства будут выдаваться только остро нуждающимся, заявил министр... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:17
2021-09-20T22:20
распространение коронавируса
саратовская область
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Среди пациентов, которые в Саратовской области лечатся от коронавируса на дому, бесплатные лекарства будут выдаваться только остро нуждающимся, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июле подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 2,4 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с COVID, которые лечатся на дому. До этого глава правительства РФ попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко "мониторить, чтобы граждане, которым это положено, своевременно получали лекарства"."В связи с большим ростом заболеваемости (коронавирусом) необходимо лечиться в том числе и на дому, а это отпуск бесплатных лекарственных средств. Лекарственные средства данного характера носили характер взаимопомощи, то есть приобретались на деньги, которые выделяются исключительно для этих целей. Было выделено огромное количество средств… Но повсеместный резкий рост заболеваемости не позволяет угнаться в закупках за таким количеством препаратов", - заявил Костин на видео, опубликованном минздравом региона в Instagram."Буквально в считанные дни и даже часы мы разработаем адресный характер помощи, и препараты будут выдаваться уже по адресной группе лицам, которые остро нуждаются в них", - подчеркнул министр.Он отметил, что в реанимациях COVID-госпиталей находятся невакцинированные пациенты, поэтому призвал жителей региона прививаться от коронавируса."Прошу обратить на это особое внимание и понимать, что данную инфекцию нужно лечить не столько препаратами, которые мы при гриппе применяем, витаминами, а вакцинацией. Вакцинироваться нужно обязательно - в больницах лежат невакцинированные, и все реанимации заполнены исключительно невакцинированными больными", - сказал Костин.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 85 822 случая заражения коронавирусом, в том числе 284 за минувшие сутки, скончались 2 724 пациента с COVID-19, выздоровели 78 408.
https://ria.ru/20210802/lekarstva-1743951209.html
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саратовская область, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
22:17 20.09.2021 (обновлено: 22:20 20.09.2021)
 
В Саратове ограничили выдачу бесплатных лекарств от COVID-19

Саратовский минздрав решил выдавать бесплатные лекарства от COVID-19 только нуждающимся

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
Покупательница в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Среди пациентов, которые в Саратовской области лечатся от коронавируса на дому, бесплатные лекарства будут выдаваться только остро нуждающимся, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июле подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 2,4 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с COVID, которые лечатся на дому. До этого глава правительства РФ попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко "мониторить, чтобы граждане, которым это положено, своевременно получали лекарства".
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"В связи с большим ростом заболеваемости (коронавирусом) необходимо лечиться в том числе и на дому, а это отпуск бесплатных лекарственных средств. Лекарственные средства данного характера носили характер взаимопомощи, то есть приобретались на деньги, которые выделяются исключительно для этих целей. Было выделено огромное количество средств… Но повсеместный резкий рост заболеваемости не позволяет угнаться в закупках за таким количеством препаратов", - заявил Костин на видео, опубликованном минздравом региона в Instagram.
"Буквально в считанные дни и даже часы мы разработаем адресный характер помощи, и препараты будут выдаваться уже по адресной группе лицам, которые остро нуждаются в них", - подчеркнул министр.
Он отметил, что в реанимациях COVID-госпиталей находятся невакцинированные пациенты, поэтому призвал жителей региона прививаться от коронавируса.
"Прошу обратить на это особое внимание и понимать, что данную инфекцию нужно лечить не столько препаратами, которые мы при гриппе применяем, витаминами, а вакцинацией. Вакцинироваться нужно обязательно - в больницах лежат невакцинированные, и все реанимации заполнены исключительно невакцинированными больными", - сказал Костин.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 85 822 случая заражения коронавирусом, в том числе 284 за минувшие сутки, скончались 2 724 пациента с COVID-19, выздоровели 78 408.
 
Распространение коронавирусаСаратовская областьЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в России
 
 
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