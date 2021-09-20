https://ria.ru/20210920/sanktsii-1750911170.html

В США назвали санкции против России признаком бессилия

В США назвали санкции против России признаком бессилия - РИА Новости, 20.09.2021

В США назвали санкции против России признаком бессилия

Санкции, которые США вводят против России, сигнализируют об упадке Вашингтона и уменьшении его политического веса на международной арене. Об этом пишет Foreign... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:58

2021-09-20T09:58

2021-09-20T11:55

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Санкции, которые США вводят против России, сигнализируют об упадке Вашингтона и уменьшении его политического веса на международной арене. Об этом пишет Foreign Affairs.По мнению профессора Университета Тафтса Дэниела Дрезнера, американское руководство часто использует этот инструмент, потому что остальные способы повлиять на другие государства оказались недоступны. При этом ограничения с каждым годом становятся все менее эффективными. Они ухудшают отношения США как с соперниками, так и с союзниками, а также ускоряют падение страны на глобальном уровне.По словам автора, Россия или Китай научились легко обходить санкционный режим и не замечать его из-за достаточной экономической мощи.Дрезнер подчеркнул, что ограничения давно приобрели декларативный характер, однако американские власти отказываются это признавать: отмена санкций будет означать признание собственной слабости и потерю престижа на международной арене.Он также добавил, что США необходимо существенно пересмотреть подход к этому экономическому инструменту.Журналист предложил структурировать экономическую внешнюю политику Соединенных Штатов вместо бездумного накладывания санкций и чаще прибегать к альтернативным методам давления.

https://ria.ru/20210904/rogozin-1748723707.html

https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746684045.html

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в мире, сша, китай, россия