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Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург
Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург - РИА Новости, 20.09.2021
Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург
Женщина умерла на борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Антальи в Екатеринбург. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:15
2021-09-20T12:47
происшествия
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уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Женщина умерла на борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Антальи в Екатеринбург.После того как у пассажирки ухудшилось самочувствие, командир рейса принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи.Она скончалась до посадки самолета в Сочи.
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происшествия, екатеринбург, сочи, уральские авиалинии, анталья (провинция), новости - туризм, туристы, туризм
11:15 20.09.2021 (обновлено: 12:47 20.09.2021)
 
Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург

Женщина умерла во время рейса "Уральских авиалиний" из Антальи в Екатеринбург

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Женщина умерла на борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Антальи в Екатеринбург.
После того как у пассажирки ухудшилось самочувствие, командир рейса принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи.

"На борту воздушного судна женщине была оказана первая медицинская помощь членами экипажа и врачом из числа пассажиров", — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Она скончалась до посадки самолета в Сочи.
 
ПроисшествияЕкатеринбургСочиУральские авиалинииАнталья (провинция)Новости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
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