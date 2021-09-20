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Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург

Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург - РИА Новости, 20.09.2021

Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург

Женщина умерла на борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Антальи в Екатеринбург. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:15

2021-09-20T11:15

2021-09-20T12:47

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сочи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Женщина умерла на борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Антальи в Екатеринбург.После того как у пассажирки ухудшилось самочувствие, командир рейса принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи.Она скончалась до посадки самолета в Сочи.

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сочи

анталья (провинция)

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