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Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург
Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург - РИА Новости, 20.09.2021
Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург
Женщина умерла на борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Антальи в Екатеринбург. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:15
2021-09-20T11:15
2021-09-20T12:47
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Женщина умерла на борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Антальи в Екатеринбург.После того как у пассажирки ухудшилось самочувствие, командир рейса принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи.Она скончалась до посадки самолета в Сочи.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, сочи, уральские авиалинии, анталья (провинция), новости - туризм, туристы, туризм
11:15 20.09.2021 (обновлено: 12:47 20.09.2021)
Женщина умерла во время рейса Анталья — Екатеринбург
Женщина умерла во время рейса "Уральских авиалиний" из Антальи в Екатеринбург