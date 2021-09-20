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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Сахалинской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Сахалинской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Сахалинской области
Партия "Единая Россия", по предварительным данным, набирает 34,16% голосов на выборах в Государственную Думу в Сахалинской области после обработки 97,9%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:20
2021-09-20T01:20
2021-09-20T01:20
выборы в государственную думу
политика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, набирает 34,16% голосов на выборах в Государственную Думу в Сахалинской области после обработки 97,9% бюллетеней, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.На втором месте идёт КПРФ с 29,26% голосов (в 2016 было 15,75%), на третьем месте - партия "Новые люди", по предварительным данным, они набрали 9,57% в регионе. У ЛДПР 9,20%, "Справедливой России"- 5,13%, "Пенсионеры за социальную справедливость" набирают 2,78%, "Коммунисты России"- 1,88%, "Зеленые" - 2,06%, "Яблоко" - 0,99%, "Родина" - 0,96%, "Российская партия свободы и справедливости" - 0,91%, "Зеленая альтернатива" - 0,83%, "Партия роста" - 0,31%, "Гражданская Платформа" - 0,16%.По одномандатному округу лидирует действующий депутат Госдумы, единоросс Георгий Карлов, получивший 38,9%, вторым становится Алексей Корниенко от КПРФ – у него 25,7%, третьим - Роман Веденеев ("Новые люди") - 10,6%.По последним данным, явка на выборах в Сахалинской области составила 37,6%, на предыдущих думских выборах в 2016 году на избирательные участки пришли 36% избирателей.
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политика, сахалинская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Сахалинской области
"Единая Россия" с 34 процентами голосов лидирует на выборах в Госдуму на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен - РИА Новости.
Партия "Единая Россия
", по предварительным данным, набирает 34,16% голосов на выборах в Государственную Думу в Сахалинской области
после обработки 97,9% бюллетеней, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
"Единая Россия", по предварительным данным после обработки 97,9% бюллетеней, набирает 34,16% голосов (на предыдущих выборах в Госдуму
в 2016 году было 44,02% - ред.)", - заявил представитель избиркома.
На втором месте идёт КПРФ с 29,26% голосов (в 2016 было 15,75%), на третьем месте - партия "Новые люди", по предварительным данным, они набрали 9,57% в регионе. У ЛДПР 9,20%, "Справедливой России"- 5,13%, "Пенсионеры за социальную справедливость" набирают 2,78%, "Коммунисты России"- 1,88%, "Зеленые" - 2,06%, "Яблоко" - 0,99%, "Родина" - 0,96%, "Российская партия свободы и справедливости" - 0,91%, "Зеленая альтернатива" - 0,83%, "Партия роста" - 0,31%, "Гражданская Платформа" - 0,16%.
По одномандатному округу лидирует действующий депутат Госдумы, единоросс Георгий Карлов, получивший 38,9%, вторым становится Алексей Корниенко от КПРФ – у него 25,7%, третьим - Роман Веденеев ("Новые люди") - 10,6%.
По последним данным, явка на выборах в Сахалинской области составила 37,6%, на предыдущих думских выборах в 2016 году на избирательные участки пришли 36% избирателей.