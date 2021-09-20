https://ria.ru/20210920/rpts-1751061911.html

В РПЦ отреагировали на обвинения со стороны президента Черногории

В РПЦ отреагировали на обвинения со стороны президента Черногории - РИА Новости, 20.09.2021

В РПЦ отреагировали на обвинения со стороны президента Черногории

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил РИА Новости, что у Русской... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T23:17

2021-09-20T23:17

2021-09-20T23:17

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мило джуканович

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил РИА Новости, что у Русской православной церкви (РПЦ) не может быть другой реакции на события в Черногории, кроме негативной, высказанной им ранее.Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Россию в открытом вмешательстве во внутренние дела Черногории и агрессии при помощи РПЦ и Сербской православной церкви (СПЦ). В заявлении кабинета Джукановича, опубликованном в воскресенье на официальном сайте главы государства, говорится, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью телеканалу "Россия 24" вмешался во внутренние дела Черногории. Ранее в передаче "Церковь и мир" на этом телеканале митрополит Иларион назвал "позором Черногории" действия Джукановича, в том числе попытки сорвать интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия."Мне очень приятно, что передачу "Церковь и мир" смотрят в Черногории, и что лично президент Черногории уделяет такое внимание моим высказываниям по телевидению. Я думаю, что наблюдая за тем, что происходит, мы комментируем все, что мы видим. Когда мы видим, как в Черногории патриарх Сербский, митрополит, прилетают на вертолете, а перед ними несут щиты, чтобы их не расстреляли снайперы - то я думаю, что у нас в Русской православной церкви реакция может быть только такой", - сказал РИА Новости в понедельник митрополит.В старой столице Черногории городе Цетине 4-5 сентября происходили столкновения противников интронизации митрополита Иоанникия и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в столкновениях с сотрудниками МВД, позже его задержали по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич возложил ответственность за насилие на Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича. Митрополит Иоанникий также обвинил Джукановича в организации протестов. Джуканович заявил, что происшедшее стало позором Сербской православной церкви и правительства Черногории.Митрополит Иларион отметил, что представители раскольничьих группировок (в Черногории существует Черногорская православная церковь, не имеющая молитвенного общения с другими поместными церквами). "Но я перефразирую самого господина Джукановича, который сказал, что это позор для черногорской нации: я сказал, что это действительно был позор, только позор заключался в том, что президент страны организовал такие акции, стоял за этими акциями против канонической церкви, против церкви, к которой принадлежит большинство черногорского народа. Я бы провел параллели с тем, что происходило на Украине при президенте Порошенко - мне кажется, что ситуации очень похожи", - заключил глава ОВЦС.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих СПЦ. В защиту храмов и монастырей, которые, согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича.

https://ria.ru/20210909/besporyadki-1749335832.html

https://ria.ru/20210908/besporyadki-1749139060.html

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в мире, мило джуканович, московский патриархат, россия