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АКРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка до А+
АКРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка до А+ - РИА Новости, 20.09.2021
АКРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка до А+
Кредитное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка госкорпорации Ростех, до уровня A+(RU), прогноз "стабильный",... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:47
2021-09-20T16:47
2021-09-20T16:47
новости компаний - экономика
ростех
новикомбанк
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Кредитное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка госкорпорации Ростех, до уровня A+(RU), прогноз "стабильный", сообщает банк.За последние четыре года Новикомбанк значительно укрепил свое положение среди российских банков, поднявшись на 15 пунктов по объему активов. Банк характеризуется качественным брендом, а также удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования.Благодаря стабильно получаемой банком с 2017 года прибыли и повышению оценки достаточности капитала до сильной, произошел рост коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по методике АКРА. Чистая процентная маржа (net interest margin, NIM) банка за период с 2018 по 2020 годы соответствует показателю, характерному для сопоставимых финансовых институтов (3,6%). При этом среднее отношение операционных расходов к доходам (cost to income, CTI) за тот же период составило 32,5%, что говорит об эффективности основной операционной деятельности банка. Позитивно агентство отмечает и рост портфеля ценных бумаг банка, который представлен облигациями эмитентов высокого кредитного качества, говорится в сообщении."Повышение кредитного рейтинга Новикомбанка до уровня A+(RU) подтверждает успешность выбранной бизнес-модели опорного банка российской промышленности, отражает достижения банка в наращивании кредитного портфеля предприятиям, в том числе, входящим в периметр госкорпорации Ростех, свидетельствует об эффективности операционной модели банка, а также создает надежную основу для устойчивого развития Банка в соответствии с утвержденной стратегией. Преимущества, которые получит банк в результате повышения кредитного рейтинга, однозначно отразятся на улучшении условий кредитования клиентов из числа предприятий реального сектора и их сотрудников", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
https://ria.ru/20210825/novikombank-1747243387.html
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новости компаний - экономика, ростех, новикомбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости.
Кредитное рейтинговое агентство АКРА
повысило кредитный рейтинг Новикомбанка
, опорного банка госкорпорации Ростех
, до уровня A+(RU), прогноз "стабильный", сообщает банк.
"Эксперты АКРА сообщают, что повышение кредитного рейтинга Новикомбанка отражает улучшение оценки достаточности капитала, обусловлено устойчивым бизнес-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля банка, а также высокой вероятностью получения поддержки со стороны материнской компании", - отмечается в сообщении.
За последние четыре года Новикомбанк значительно укрепил свое положение среди российских банков, поднявшись на 15 пунктов по объему активов. Банк характеризуется качественным брендом, а также удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования.
Благодаря стабильно получаемой банком с 2017 года прибыли и повышению оценки достаточности капитала до сильной, произошел рост коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по методике АКРА. Чистая процентная маржа (net interest margin, NIM) банка за период с 2018 по 2020 годы соответствует показателю, характерному для сопоставимых финансовых институтов (3,6%). При этом среднее отношение операционных расходов к доходам (cost to income, CTI) за тот же период составило 32,5%, что говорит об эффективности основной операционной деятельности банка. Позитивно агентство отмечает и рост портфеля ценных бумаг банка, который представлен облигациями эмитентов высокого кредитного качества, говорится в сообщении.
"Повышение кредитного рейтинга Новикомбанка до уровня A+(RU) подтверждает успешность выбранной бизнес-модели опорного банка российской промышленности, отражает достижения банка в наращивании кредитного портфеля предприятиям, в том числе, входящим в периметр госкорпорации Ростех, свидетельствует об эффективности операционной модели банка, а также создает надежную основу для устойчивого развития Банка в соответствии с утвержденной стратегией. Преимущества, которые получит банк в результате повышения кредитного рейтинга, однозначно отразятся на улучшении условий кредитования клиентов из числа предприятий реального сектора и их сотрудников", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.