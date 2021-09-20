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В ЦИК объяснили методику распределения мандатов у партий в Госдуме
В ЦИК объяснили методику распределения мандатов у партий в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021
В ЦИК объяснили методику распределения мандатов у партий в Госдуме
Методика распределения депутатских мандатов в Госдуму прописана в законе о выборах депутатов Государственной думы и зависит от суммы голосов за партии,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:54
2021-09-20T11:54
2021-09-20T11:54
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Методика распределения депутатских мандатов в Госдуму прописана в законе о выборах депутатов Государственной думы и зависит от суммы голосов за партии, преодолевшие барьер в 5%, и голосов, полученных каждым из списков, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко."Методика распределения депутатских мандатов детально прописана в законе о выборах депутатов Госдумы и зависит от суммы голосов, поданных за партии, допущенные к распределению мандатов, то есть преодолевшие пятипроцентный барьер, и голосов, полученных каждым из этих списков", - сказал Шевченко.Он пояснил, что сначала определяется количество мандатов, которые получит каждая партия, потом из этого количества сначала будут распределены мандаты среди кандидатов, включенных в общефедеральную часть партийного списка, а оставшиеся мандаты, если таковые будут, распределят среди региональных групп.Голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними состоялись региональные и муниципальные выборы. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, цик рф
В ЦИК объяснили методику распределения мандатов у партий в Госдуме
Член ЦИК Шевченко: методика распределения мандатов у партий в Госдуме прописана в законе
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Методика распределения депутатских мандатов в Госдуму
прописана в законе о выборах депутатов Государственной думы и зависит от суммы голосов за партии, преодолевшие барьер в 5%, и голосов, полученных каждым из списков, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
"Методика распределения депутатских мандатов детально прописана в законе о выборах депутатов Госдумы и зависит от суммы голосов, поданных за партии, допущенные к распределению мандатов, то есть преодолевшие пятипроцентный барьер, и голосов, полученных каждым из этих списков", - сказал Шевченко.
Он пояснил, что сначала определяется количество мандатов, которые получит каждая партия, потом из этого количества сначала будут распределены мандаты среди кандидатов, включенных в общефедеральную часть партийного списка, а оставшиеся мандаты, если таковые будут, распределят среди региональных групп.
Голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними состоялись региональные и муниципальные выборы. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.