https://ria.ru/20210920/raspredelenie-1750937298.html

В ЦИК объяснили методику распределения мандатов у партий в Госдуме

В ЦИК объяснили методику распределения мандатов у партий в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021

В ЦИК объяснили методику распределения мандатов у партий в Госдуме

Методика распределения депутатских мандатов в Госдуму прописана в законе о выборах депутатов Государственной думы и зависит от суммы голосов за партии,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:54

2021-09-20T11:54

2021-09-20T11:54

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Методика распределения депутатских мандатов в Госдуму прописана в законе о выборах депутатов Государственной думы и зависит от суммы голосов за партии, преодолевшие барьер в 5%, и голосов, полученных каждым из списков, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко."Методика распределения депутатских мандатов детально прописана в законе о выборах депутатов Госдумы и зависит от суммы голосов, поданных за партии, допущенные к распределению мандатов, то есть преодолевшие пятипроцентный барьер, и голосов, полученных каждым из этих списков", - сказал Шевченко.Он пояснил, что сначала определяется количество мандатов, которые получит каждая партия, потом из этого количества сначала будут распределены мандаты среди кандидатов, включенных в общефедеральную часть партийного списка, а оставшиеся мандаты, если таковые будут, распределят среди региональных групп.Голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними состоялись региональные и муниципальные выборы. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф