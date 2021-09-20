https://ria.ru/20210920/putin-1750928408.html

Путин призвал обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи

Путин призвал обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи - РИА Новости, 20.09.2021

Путин призвал обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников четвертого Международного форума онкологии и радиологии, отметив, что в условиях распространения... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:19

2021-09-20T11:19

2021-09-20T11:19

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников четвертого Международного форума онкологии и радиологии, отметив, что в условиях распространения COVID-19 нужно обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уникальность ваших встреч с широким международным представительством – в их междисциплинарном подходе. Объединяя на одной площадке онкологов, радиологов, анестезиологов, химиотерапевтов, хирургов, организаторов здравоохранения, они имеют важнейшее практическое звучание, способствуют консолидации усилий в решении задач по-настоящему глобального характера", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что распространение онкологических заболеваний входит в число наиболее серьезных, первостепенных вызовов для профессионального сообщества, здравоохранительной системы для государств и мира в целом. "В непростых условиях, связанных с распространением коронавируса, нужно обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи, эффективную раннюю диагностику и лечение опасных недугов", - подчеркнул президент.Глава государства выразил уверенность в том, что форум, приуроченный к 150-летию основателя русской онкологической школы Петра Герцена, послужит глубокому осмыслению и сбережению его научного, творческого наследия, развитию идей, многие из которых актуальны и сегодня.

https://ria.ru/20210215/smertnost-1597551789.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/onkologiya-1595345924.html

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общество, владимир путин