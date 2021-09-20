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Туризм
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Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля
Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля - РИА Новости, 20.09.2021
Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля
Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля, сообщает The Sun. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:05
2021-09-20T08:41
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля, сообщает The Sun.Мишель, бортпроводница австралийской авиакомпании, часто путешествует и останавливается в гостиницах. В каждом номере есть полиэтиленовые шапочки для душа.Именно ее забирают с собой часто летающие путешественники, говорит она. Например, в пару таких туалетных принадлежностей можно поместить обувь, что позволит сохранить чистоту одежды в чемодане.Мишель не единственная — ее коллега, американская стюардесса Кэт Камалани, рассказала, что поступает также: использует шапочку для защиты вещей при перевозке. А еще так можно обернуть пульт от телевизора, который в отелях никогда не чистят, или прикрыть на ночь остатки еды на столе.
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новости - туризм, отели, гостиницы, туризм
03:05 20.09.2021 (обновлено: 08:41 20.09.2021)
 

Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля, сообщает The Sun.
Мишель, бортпроводница австралийской авиакомпании, часто путешествует и останавливается в гостиницах. В каждом номере есть полиэтиленовые шапочки для душа.
Именно ее забирают с собой часто летающие путешественники, говорит она. Например, в пару таких туалетных принадлежностей можно поместить обувь, что позволит сохранить чистоту одежды в чемодане.
Мишель не единственная — ее коллега, американская стюардесса Кэт Камалани, рассказала, что поступает также: использует шапочку для защиты вещей при перевозке. А еще так можно обернуть пульт от телевизора, который в отелях никогда не чистят, или прикрыть на ночь остатки еды на столе.
Бортпроводница рейса SU 1307 авиакомпании Аэрофлот во время подготовки к рейсу в салоне самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 12:15Туризм
Стюардессы рассказали о секретных устройствах на борту самолета
 
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