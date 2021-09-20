https://ria.ru/20210920/puteshestviya-1750600317.html
Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля
Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля - РИА Новости, 20.09.2021
Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля
Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля, сообщает The Sun. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:05
2021-09-20T03:05
2021-09-20T08:41
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля, сообщает The Sun.Мишель, бортпроводница австралийской авиакомпании, часто путешествует и останавливается в гостиницах. В каждом номере есть полиэтиленовые шапочки для душа.Именно ее забирают с собой часто летающие путешественники, говорит она. Например, в пару таких туалетных принадлежностей можно поместить обувь, что позволит сохранить чистоту одежды в чемодане.Мишель не единственная — ее коллега, американская стюардесса Кэт Камалани, рассказала, что поступает также: использует шапочку для защиты вещей при перевозке. А еще так можно обернуть пульт от телевизора, который в отелях никогда не чистят, или прикрыть на ночь остатки еды на столе.
https://ria.ru/20210916/puteshestviya-1750206757.html
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новости - туризм, отели, гостиницы, туризм
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля, сообщает
The Sun.
Мишель, бортпроводница австралийской авиакомпании, часто путешествует и останавливается в гостиницах. В каждом номере есть полиэтиленовые шапочки для душа.
Именно ее забирают с собой часто летающие путешественники, говорит она. Например, в пару таких туалетных принадлежностей можно поместить обувь, что позволит сохранить чистоту одежды в чемодане.
Мишель не единственная — ее коллега, американская стюардесса Кэт Камалани, рассказала, что поступает также: использует шапочку для защиты вещей при перевозке. А еще так можно обернуть пульт от телевизора, который в отелях никогда не чистят, или прикрыть на ночь остатки еды на столе.