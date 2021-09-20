https://ria.ru/20210920/puteshestviya-1750600317.html

Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля

Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля - РИА Новости, 20.09.2021

Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля

Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля, сообщает The Sun. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:05

2021-09-20T03:05

2021-09-20T08:41

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какой предмет всегда забирает из отеля, сообщает The Sun.Мишель, бортпроводница австралийской авиакомпании, часто путешествует и останавливается в гостиницах. В каждом номере есть полиэтиленовые шапочки для душа.Именно ее забирают с собой часто летающие путешественники, говорит она. Например, в пару таких туалетных принадлежностей можно поместить обувь, что позволит сохранить чистоту одежды в чемодане.Мишель не единственная — ее коллега, американская стюардесса Кэт Камалани, рассказала, что поступает также: использует шапочку для защиты вещей при перевозке. А еще так можно обернуть пульт от телевизора, который в отелях никогда не чистят, или прикрыть на ночь остатки еды на столе.

https://ria.ru/20210916/puteshestviya-1750206757.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, отели, гостиницы, туризм