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Жителям МО напомнили о правилах перевозки животных в транспорте
Жителям МО напомнили о правилах перевозки животных в транспорте - РИА Новости, 20.09.2021
Жителям МО напомнили о правилах перевозки животных в транспорте
Компания "Мострансавто", занимающаяся пассажирскими перевозками в Московской области, напомнила жителям региона о правилах перевозки животных в транспорте. Об... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:47
2021-09-20T19:47
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Компания "Мострансавто", занимающаяся пассажирскими перевозками в Московской области, напомнила жителям региона о правилах перевозки животных в транспорте. Об этом сообщил телеканал "360".Бесплатно проехать в транспорте могут животные-компаньоны, например собаки-поводыри, а также собаки карликовых пород при условии, что во время поездки они находятся на руках у хозяина.Остальные животные и птицы должны находиться в боксах или переносках, а оплачивать их проезд нужно по тарифу на провоз ручной клади.В городе стоимость перевозки животного составляет 37 рублей, а в пригороде варьируется в зависимости от расстояния: при поездке до 25 километров включительно билет для питомца стоит 37 рублей, от 25 до 50 километров включительно — 74 рубля, а более 50 километров — 111 рублей.
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мострансавто, московская область (подмосковье)
19:47 20.09.2021
 

Жителям МО напомнили о правилах перевозки животных в транспорте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Котенок в переноске
 Котенок в переноске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Компания "Мострансавто", занимающаяся пассажирскими перевозками в Московской области, напомнила жителям региона о правилах перевозки животных в транспорте. Об этом сообщил телеканал "360".
Бесплатно проехать в транспорте могут животные-компаньоны, например собаки-поводыри, а также собаки карликовых пород при условии, что во время поездки они находятся на руках у хозяина.
Остальные животные и птицы должны находиться в боксах или переносках, а оплачивать их проезд нужно по тарифу на провоз ручной клади.
В городе стоимость перевозки животного составляет 37 рублей, а в пригороде варьируется в зависимости от расстояния: при поездке до 25 километров включительно билет для питомца стоит 37 рублей, от 25 до 50 километров включительно — 74 рубля, а более 50 километров — 111 рублей.
 
Новости ПодмосковьяМострансавтоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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