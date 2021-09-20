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Жителям МО напомнили о правилах перевозки животных в транспорте

Жителям МО напомнили о правилах перевозки животных в транспорте - РИА Новости, 20.09.2021

Жителям МО напомнили о правилах перевозки животных в транспорте

Компания "Мострансавто", занимающаяся пассажирскими перевозками в Московской области, напомнила жителям региона о правилах перевозки животных в транспорте. Об... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:47

2021-09-20T19:47

2021-09-20T19:47

новости подмосковья

мострансавто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Компания "Мострансавто", занимающаяся пассажирскими перевозками в Московской области, напомнила жителям региона о правилах перевозки животных в транспорте. Об этом сообщил телеканал "360".Бесплатно проехать в транспорте могут животные-компаньоны, например собаки-поводыри, а также собаки карликовых пород при условии, что во время поездки они находятся на руках у хозяина.Остальные животные и птицы должны находиться в боксах или переносках, а оплачивать их проезд нужно по тарифу на провоз ручной клади.В городе стоимость перевозки животного составляет 37 рублей, а в пригороде варьируется в зависимости от расстояния: при поездке до 25 километров включительно билет для питомца стоит 37 рублей, от 25 до 50 километров включительно — 74 рубля, а более 50 километров — 111 рублей.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мострансавто, московская область (подмосковье)