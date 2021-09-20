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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/polunin-1750599483.html
Сергей Полунин: "Я за свободу и открытость"
Сергей Полунин: "Я за свободу и открытость" - РИА Новости, 20.09.2021
Сергей Полунин: "Я за свободу и открытость"
Танцовщик Сергей Полунин представит в Москве одноактный спектакль-монолог Sacré хореографа Юка Ойши, посвященный Вацлаву Нижинскому. В основе балета — "Весна... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:00
2021-09-20T08:05
большой театр
depeche mode
елена ильиных
инстаграм
сергей полунин
культура
знаменитости
театр
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Танцовщик Сергей Полунин представит в Москве одноактный спектакль-монолог Sacré хореографа Юка Ойши, посвященный Вацлаву Нижинскому. В основе балета — "Весна священная" Стравинского.Кроме этого, у Полунина много проектов и коллабораций. Накануне спектакля танцовщик дал интервью РИА Новости и рассказал о сотрудничестве с Антоном Корбейном, новой постановке "Ромео и Джульетта", о том, как ему работается с партнершей Еленой Ильиных и что он предпочитает сам: классический балет или современный танец.— Вы готовите фильм "Танцовщик II" о вашем возвращении в балет. Режиссер — Антон Корбейн. Чего ждать от вашего сотрудничества?— Что мне понравилось в работах Корбейна, это многослойность, множество разных подтекстов. С Антоном мы уже сняли видео на песню "In Your Room" группы Depeche Mode. Этот ролик войдет и в фильм. Но пока рано подробно говорить о том, что получится в итоге.— Вы упоминали, что перед уходом из Королевского балета думали о перспективах — и вас они не устраивали. Что изменилось? В ваших планах на декабрь значится постановка "Ромео и Джульетты" в Альберт-холле.— Мне хотелось показать классическую историю под классическую музыку, но по-современному. Это ставит современный хореограф, подача по темпу — быстрее. Не три акта, а полтора часа, одно отделение. Так смотрится проще для тех, кто привык жить в нынешнем ритме.— А вам не кажется, что получится контент в стиле 15-секундных сториз из инстаграма? В историю надо вкладываться, думать, а не просто отсидеть час и пойти по делам.— Дело не только в отрезке времени. Григорович говорил: "Я хотел создавать двухактные балеты, но меня заставляли делать три акта, потому что двухактные не ценились". Для этого приходилось что-то растягивать, повторяться.Тут еще момент концентрации: можно в две минуты столько всего вложить, что это останется с человеком надолго. А можно за три часа ничего не рассказать.— Планируете ли на постоянной основе сотрудничать с какими-то театрами?— Я за свободу и открытость. Если можно дружить со всеми, то почему бы и нет? Я за коллаборации и право выбора.Вообще, мне все интересно: классический балет важен, но его надо осовременить. Хотя это самое дорогое удовольствие в денежном плане. Считаю, что такие театры, как Большой, Мариинский, должны создавать классические постановки. У них есть ресурсы. В театре поменьше могут идти какие-то камерные вещи, современные. Но большие — это классический балет. В этом их отличие и преимущество.— А вы сами к чему больше склоняетесь?— Я? К классическому. Даже когда танцую современный, все равно базируюсь на классических шагах. Я так выучен.— Одна из ваших недавних работ, как раз в классическом танце, — "Распутин". Очень неоднозначная историческая фигура. Вы намеренно выбрали в качестве героя противоречивого и обсуждаемого персонажа?— Выбирала хореограф Юка Ойши, она сразу подумала про меня и предложила партию. А мне проект понравился, потому что Распутин — интересная личность, мощная фигура.— Одну из ролей исполняет Елена Ильиных. Насколько сложно творчески работать над проектом с партнершей из реальной жизни?— Нам комфортно работается. И мне приятно смотреть за Леной на сцене. На мой взгляд, у нее есть харизма, сильная энергетика. Мне нравится находиться с ней на сцене.— Что удалось сделать за то время, что вы являетесь и. о. ректора Академии хореографии в Севастополе?— Я помогаю государству. Есть интерес у президента страны развить этот регион, и в Севастополе много чего нового придумывается и строится — это будет серьезная база в сфере искусства и отдыха.Мне приятно быть частью всего этого. Я помогаю и тоже учусь. Для меня интересно смотреть, как школа с нуля выстраивается: мы набираем детей в подготовительные классы, сейчас получили разрешение на образовательную деятельность... Уже в следующем году можем набрать первокурсников.— Какими своими достижениями сами гордитесь?— Главная гордость — когда видишь талантливых, светящихся, желающих учиться детей. Сразу понимаешь, зачем все это делаешь. У нас 20 человек поступает на госбюджет, и я еще могу из личного фонда добавлять финансирование, если какой-то талантливый ребенок в этом нуждается.Меня в свое время так поддержал фонд Рудольфа Нуриева. Я приезжал поступать в Вагановское училище, но из-за того, что был украинцем, плюс еще из-за каких-то факторов, не вышло. А потом поступал в школу Королевского балета в Лондоне, получил поддержку фонда и понял, настолько это круто и важно. Без этого я не смог бы выучиться.Поэтому хочу это систематизировать: развивать фонд, который по всему миру помогал бы детям.Спектакль Sacré представят в ММДМ.
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большой театр, depeche mode, елена ильиных, инстаграм, сергей полунин, знаменитости, театр, севастополь, балет
08:00 20.09.2021 (обновлено: 08:05 20.09.2021)
 

Сергей Полунин: "Я за свободу и открытость"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАртист балета Сергей Полунин перед Второй церемонией вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
Артист балета Сергей Полунин перед Второй церемонией вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Танцовщик Сергей Полунин представит в Москве одноактный спектакль-монолог Sacré хореографа Юка Ойши, посвященный Вацлаву Нижинскому. В основе балета — "Весна священная" Стравинского.
Кроме этого, у Полунина много проектов и коллабораций. Накануне спектакля танцовщик дал интервью РИА Новости и рассказал о сотрудничестве с Антоном Корбейном, новой постановке "Ромео и Джульетта", о том, как ему работается с партнершей Еленой Ильиных и что он предпочитает сам: классический балет или современный танец.
— Вы готовите фильм "Танцовщик II" о вашем возвращении в балет. Режиссер — Антон Корбейн. Чего ждать от вашего сотрудничества?
— Что мне понравилось в работах Корбейна, это многослойность, множество разных подтекстов. С Антоном мы уже сняли видео на песню "In Your Room" группы Depeche Mode. Этот ролик войдет и в фильм. Но пока рано подробно говорить о том, что получится в итоге.
— Вы упоминали, что перед уходом из Королевского балета думали о перспективах — и вас они не устраивали. Что изменилось? В ваших планах на декабрь значится постановка "Ромео и Джульетты" в Альберт-холле.
— Мне хотелось показать классическую историю под классическую музыку, но по-современному. Это ставит современный хореограф, подача по темпу — быстрее. Не три акта, а полтора часа, одно отделение. Так смотрится проще для тех, кто привык жить в нынешнем ритме.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПремьер Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса "Галактика" в рамках культурной программы Олимпиады "Сочи-2014"
Премьер Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса Галактика в рамках Культурной программы Олимпиады Сочи-2014 - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса "Галактика" в рамках культурной программы Олимпиады "Сочи-2014"
— А вам не кажется, что получится контент в стиле 15-секундных сториз из инстаграма? В историю надо вкладываться, думать, а не просто отсидеть час и пойти по делам.
— Дело не только в отрезке времени. Григорович говорил: "Я хотел создавать двухактные балеты, но меня заставляли делать три акта, потому что двухактные не ценились". Для этого приходилось что-то растягивать, повторяться.
Тут еще момент концентрации: можно в две минуты столько всего вложить, что это останется с человеком надолго. А можно за три часа ничего не рассказать.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкЮрий Николаевич Григорович, режиссер-постановщик балета Арама Хачатуряна "Спартак". Государственный академический Большой театр
Юрий Николаевич Григорович, режиссер-постановщик балета Арама Хачатуряна Спартак. Государственный академический Большой театр - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
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Юрий Николаевич Григорович, режиссер-постановщик балета Арама Хачатуряна "Спартак". Государственный академический Большой театр
— Планируете ли на постоянной основе сотрудничать с какими-то театрами?
— Я за свободу и открытость. Если можно дружить со всеми, то почему бы и нет? Я за коллаборации и право выбора.
Вообще, мне все интересно: классический балет важен, но его надо осовременить. Хотя это самое дорогое удовольствие в денежном плане. Считаю, что такие театры, как Большой, Мариинский, должны создавать классические постановки. У них есть ресурсы. В театре поменьше могут идти какие-то камерные вещи, современные. Но большие — это классический балет. В этом их отличие и преимущество.
© Игорь Ларин / Перейти в фотобанкСолисты Лондонского Королевского балета Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из балета Петра Чайковского "Спящая красавица"
Солисты Лондонского Королевского балета Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де -де из балета Петра Чайковского Спящая красавица
© Игорь Ларин
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Солисты Лондонского Королевского балета Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из балета Петра Чайковского "Спящая красавица"
— А вы сами к чему больше склоняетесь?
— Я? К классическому. Даже когда танцую современный, все равно базируюсь на классических шагах. Я так выучен.
— Одна из ваших недавних работ, как раз в классическом танце, — "Распутин". Очень неоднозначная историческая фигура. Вы намеренно выбрали в качестве героя противоречивого и обсуждаемого персонажа?
© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина

Полунин в постановке "Распутин"

 Кадр из постановки Распутин
1 из 3

Полунин в постановке "Распутин"

© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина
© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина Кадр из постановки "Распутин"
 Кадр из постановки Распутин
2 из 3
Кадр из постановки "Распутин"
© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина
© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина

Полунин в постановке "Распутин"

 Кадр из постановки Распутин
3 из 3

Полунин в постановке "Распутин"

© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина
1 из 3

Полунин в постановке "Распутин"

© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина
2 из 3
Кадр из постановки "Распутин"
© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина
3 из 3

Полунин в постановке "Распутин"

© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина
— Выбирала хореограф Юка Ойши, она сразу подумала про меня и предложила партию. А мне проект понравился, потому что Распутин — интересная личность, мощная фигура.
— Одну из ролей исполняет Елена Ильиных. Насколько сложно творчески работать над проектом с партнершей из реальной жизни?
— Нам комфортно работается. И мне приятно смотреть за Леной на сцене. На мой взгляд, у нее есть харизма, сильная энергетика. Мне нравится находиться с ней на сцене.
© Фото : Пресс-служба Сергея ПолунинаСергей Полунин и Елена Ильиных
Сергей Полунин и Елена Ильиных - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Пресс-служба Сергея Полунина
Сергей Полунин и Елена Ильиных
— Что удалось сделать за то время, что вы являетесь и. о. ректора Академии хореографии в Севастополе?
— Я помогаю государству. Есть интерес у президента страны развить этот регион, и в Севастополе много чего нового придумывается и строится — это будет серьезная база в сфере искусства и отдыха.
Мне приятно быть частью всего этого. Я помогаю и тоже учусь. Для меня интересно смотреть, как школа с нуля выстраивается: мы набираем детей в подготовительные классы, сейчас получили разрешение на образовательную деятельность... Уже в следующем году можем набрать первокурсников.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАртист балета Сергей Полунин во время публичного интервью
Артист балета Сергей Полунин во время публичного интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Артист балета Сергей Полунин во время публичного интервью
— Какими своими достижениями сами гордитесь?
— Главная гордость — когда видишь талантливых, светящихся, желающих учиться детей. Сразу понимаешь, зачем все это делаешь. У нас 20 человек поступает на госбюджет, и я еще могу из личного фонда добавлять финансирование, если какой-то талантливый ребенок в этом нуждается.
© Игорь Ларин / Перейти в фотобанкСолисты Лондонского Королевского балета Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге
Солисты Лондонского Королевского балета Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де -де из балета Петра Чайковского Спящая красавица в Санкт-Петербурге
© Игорь Ларин
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Солисты Лондонского Королевского балета Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге
Меня в свое время так поддержал фонд Рудольфа Нуриева. Я приезжал поступать в Вагановское училище, но из-за того, что был украинцем, плюс еще из-за каких-то факторов, не вышло. А потом поступал в школу Королевского балета в Лондоне, получил поддержку фонда и понял, настолько это круто и важно. Без этого я не смог бы выучиться.
Поэтому хочу это систематизировать: развивать фонд, который по всему миру помогал бы детям.
Спектакль Sacré представят в ММДМ.
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КультураБольшой театрDepeche ModeЕлена ИльиныхИнстаграмСергей ПолунинЗнаменитостиТеатрСевастопольБалет
 
 
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