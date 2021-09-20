https://ria.ru/20210920/poklonskaya-1750970916.html
Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере
Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере - РИА Новости, 20.09.2021
Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожелала избранным депутатам нового созыва ГД оправдать доверие людей, а о новом этапе в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:06
2021-09-20T14:06
2021-09-20T14:06
политика
наталья поклонская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747658231_0:165:2964:1832_1920x0_80_0_0_d41cafefa47e1c44c0909babaf1775f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожелала избранным депутатам нового созыва ГД оправдать доверие людей, а о новом этапе в своей карьере пообещала рассказать "очень скоро"."Состоялись выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Желаю всем новым избранникам оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны. Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере", - написала она в своем Telegram-канале.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно". Позже Поклонская на фоне появившихся слухов о ее назначении послом в Кабо-Верде заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно.
https://ria.ru/20210920/gosduma-1750948115.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747658231_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_dc1c0436de073a4e6f1b2bae94e62ff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, наталья поклонская
Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере
Депутат Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере