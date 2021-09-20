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Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере
Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере - РИА Новости, 20.09.2021
Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожелала избранным депутатам нового созыва ГД оправдать доверие людей, а о новом этапе в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:06
2021-09-20T14:06
политика
наталья поклонская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожелала избранным депутатам нового созыва ГД оправдать доверие людей, а о новом этапе в своей карьере пообещала рассказать "очень скоро"."Состоялись выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Желаю всем новым избранникам оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны. Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере", - написала она в своем Telegram-канале.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно". Позже Поклонская на фоне появившихся слухов о ее назначении послом в Кабо-Верде заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно.
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политика, наталья поклонская
14:06 20.09.2021
 
Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере

Депутат Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожелала избранным депутатам нового созыва ГД оправдать доверие людей, а о новом этапе в своей карьере пообещала рассказать "очень скоро".
"Состоялись выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Желаю всем новым избранникам оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны. Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере", - написала она в своем Telegram-канале.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно". Позже Поклонская на фоне появившихся слухов о ее назначении послом в Кабо-Верде заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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