https://ria.ru/20210920/poklonskaya-1750970916.html

Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере

Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере - РИА Новости, 20.09.2021

Поклонская пообещала "очень скоро" рассказать о новом этапе в своей карьере

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожелала избранным депутатам нового созыва ГД оправдать доверие людей, а о новом этапе в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:06

2021-09-20T14:06

2021-09-20T14:06

политика

наталья поклонская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожелала избранным депутатам нового созыва ГД оправдать доверие людей, а о новом этапе в своей карьере пообещала рассказать "очень скоро"."Состоялись выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Желаю всем новым избранникам оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны. Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере", - написала она в своем Telegram-канале.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно". Позже Поклонская на фоне появившихся слухов о ее назначении послом в Кабо-Верде заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно.

https://ria.ru/20210920/gosduma-1750948115.html

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политика, наталья поклонская