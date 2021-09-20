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В США нашли останки девушки, за поисками которой следила вся страна
В США нашли останки девушки, за поисками которой следила вся страна - РИА Новости, 20.09.2021
В США нашли останки девушки, за поисками которой следила вся страна
Американские правоохранительные органы нашли останки, совпадающие с описанием 22-летней Габриэлль Петито, за поисками которой следила вся страна. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:56
2021-09-20T05:34
в мире
вайоминг
юта
флорида
фбр
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Американские правоохранительные органы нашли останки, совпадающие с описанием 22-летней Габриэлль Петито, за поисками которой следила вся страна.Петито пропала во время автомобильной поездки с женихом Брайаном Лондри, который, вернувшись в родную Флориду, отказался отвечать на вопросы о судьбе подруги и позже сам исчез.Судмедэксперты, отметил он, пока не не вынесли заключение, которое позволило бы со стопроцентной вероятностью определить, что речь идет об останках Петито. Причины смерти также еще не установлены.Останки были найдены на территории национального парка Гранд-Тетон, откуда девушка последний раз связывалась с матерью 30 августа. Родители заявили ее в розыск 11 сентября.В первой половине августа полиция штата Юта останавливала белый фургон, в котором путешествовали молодые люди, заметив признаки ссоры между ними. Сотрудники правоохранительных органов тогда ограничились тем, что рекомендовали паре провести ночь порознь. Исчезновение Петито стало в последние дни одной из главных тем для американских СМИ.
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в мире, вайоминг, юта, флорида, фбр
02:56 20.09.2021 (обновлено: 05:34 20.09.2021)
 
В США нашли останки девушки, за поисками которой следила вся страна

Власти США предполагают, что нашли останки пропавшей девушки в парке Гранд-Тетон

© AP Photo / Jae C. HongДерево в Национальном парке
Дерево в Национальном парке - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Американские правоохранительные органы нашли останки, совпадающие с описанием 22-летней Габриэлль Петито, за поисками которой следила вся страна.
Петито пропала во время автомобильной поездки с женихом Брайаном Лондри, который, вернувшись в родную Флориду, отказался отвечать на вопросы о судьбе подруги и позже сам исчез.
"Ранее сегодня была найдены человеческие останки, совпадающие с описанием Габриэлль "Габби" Петито", - объявил на брифинге для прессы представитель ФБР в штате Вайоминг Чарльз Джонс.
Судмедэксперты, отметил он, пока не не вынесли заключение, которое позволило бы со стопроцентной вероятностью определить, что речь идет об останках Петито. Причины смерти также еще не установлены.
Останки были найдены на территории национального парка Гранд-Тетон, откуда девушка последний раз связывалась с матерью 30 августа. Родители заявили ее в розыск 11 сентября.
В первой половине августа полиция штата Юта останавливала белый фургон, в котором путешествовали молодые люди, заметив признаки ссоры между ними. Сотрудники правоохранительных органов тогда ограничились тем, что рекомендовали паре провести ночь порознь. Исчезновение Петито стало в последние дни одной из главных тем для американских СМИ.
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