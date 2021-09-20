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В США нашли останки девушки, за поисками которой следила вся страна
В США нашли останки девушки, за поисками которой следила вся страна - РИА Новости, 20.09.2021
В США нашли останки девушки, за поисками которой следила вся страна
Американские правоохранительные органы нашли останки, совпадающие с описанием 22-летней Габриэлль Петито, за поисками которой следила вся страна. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:56
2021-09-20T02:56
2021-09-20T05:34
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Американские правоохранительные органы нашли останки, совпадающие с описанием 22-летней Габриэлль Петито, за поисками которой следила вся страна.Петито пропала во время автомобильной поездки с женихом Брайаном Лондри, который, вернувшись в родную Флориду, отказался отвечать на вопросы о судьбе подруги и позже сам исчез.Судмедэксперты, отметил он, пока не не вынесли заключение, которое позволило бы со стопроцентной вероятностью определить, что речь идет об останках Петито. Причины смерти также еще не установлены.Останки были найдены на территории национального парка Гранд-Тетон, откуда девушка последний раз связывалась с матерью 30 августа. Родители заявили ее в розыск 11 сентября.В первой половине августа полиция штата Юта останавливала белый фургон, в котором путешествовали молодые люди, заметив признаки ссоры между ними. Сотрудники правоохранительных органов тогда ограничились тем, что рекомендовали паре провести ночь порознь. Исчезновение Петито стало в последние дни одной из главных тем для американских СМИ.
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в мире, вайоминг, юта, флорида, фбр
02:56 20.09.2021 (обновлено: 05:34 20.09.2021)
В США нашли останки девушки, за поисками которой следила вся страна
Власти США предполагают, что нашли останки пропавшей девушки в парке Гранд-Тетон