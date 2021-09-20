https://ria.ru/20210920/pogoda-1751032962.html

В Москве выпало рекордное число осадков

В Москве выпало рекордное число осадков - РИА Новости, 20.09.2021

В Москве выпало рекордное число осадков

Рекордное количество осадков выпало в Москве в понедельник, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 17 миллиметров при месячной норме 65 миллиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:48

2021-09-20T18:48

2021-09-20T18:55

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рекордное количество осадков выпало в Москве в понедельник, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 17 миллиметров при месячной норме 65 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее Тишковец рассказал РИА Новости, что треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, такого дождя в столице не фиксировалось более 73 лет."С 1948 года это 20 сентября стало досрочно самым дождливым. На метеостанции ВДНХ по состоянию на 18.00 выпало 17 миллиметров, при норме 65 миллиметров", - сообщил Тишковец.Он отметил, что эти данные не финальные и в ночь дожди станут усиливаться, во вторник может выпасть ещё 16 миллиметров."Предыдущие максимумы осадков 1952 и 1959 годов (13 миллиметров) побиты", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210919/sneg-1750795601.html

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