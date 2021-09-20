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Жителей Приморья предупредили о сильных дождях

Жителей Приморья предупредили о сильных дождях - РИА Новости, 20.09.2021

Жителей Приморья предупредили о сильных дождях

Жизнеобеспечение населения Приморского края может быть нарушено во вторник в результате сильных дождей, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:54

2021-09-20T17:54

2021-09-20T17:54

общество

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения Приморского края может быть нарушено во вторник в результате сильных дождей, предупреждает МЧС России."По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 21 сентября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в ДФО на территории Приморского края", - говорится в прогнозе.Как полагают эксперты МЧС, источником возможных чрезвычайных ситуаций в этом регионе могут стать "сильные и очень сильные дожди".

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр