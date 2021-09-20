https://ria.ru/20210920/pogoda-1750898266.html
В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков
В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.09.2021
В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:27
2021-09-20T08:27
2021-09-20T08:27
общество
москва
центр "фобос"
александр синенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738917003_0:301:3104:2047_1920x0_80_0_0_71257b2e8caff646318150ad7d2461da.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, наибольшее количество осадков выпало в Кашире - 25 миллиметров, в Коломне, Серпухове и Немчиновке выпало по 22 миллиметра осадков, в Можайске - 23 миллиметра.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается сильный ливень, которого не было более 73 лет, может выпасть до 21 миллиметра осадков.
https://ria.ru/20210920/pogoda-1750886870.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738917003_213:171:2715:2047_1920x0_80_0_0_0da4216934481656a1c42fdb9c567dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", александр синенков
В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков
В Москве в ночь на понедельник выпало 12 миллиметров осадков, это около 20% месячной нормы