https://ria.ru/20210920/pogoda-1750898266.html

В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков

В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.09.2021

В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков

Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:27

2021-09-20T08:27

2021-09-20T08:27

общество

москва

центр "фобос"

александр синенков

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, наибольшее количество осадков выпало в Кашире - 25 миллиметров, в Коломне, Серпухове и Немчиновке выпало по 22 миллиметра осадков, в Можайске - 23 миллиметра.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается сильный ливень, которого не было более 73 лет, может выпасть до 21 миллиметра осадков.

https://ria.ru/20210920/pogoda-1750886870.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", александр синенков