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В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков
В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.09.2021
В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:27
2021-09-20T08:27
общество
москва
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, наибольшее количество осадков выпало в Кашире - 25 миллиметров, в Коломне, Серпухове и Немчиновке выпало по 22 миллиметра осадков, в Можайске - 23 миллиметра.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается сильный ливень, которого не было более 73 лет, может выпасть до 21 миллиметра осадков.
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общество, москва, центр "фобос", александр синенков
08:27 20.09.2021
 
В Москве в ночь на понедельник выпало около 20% месячной нормы осадков

В Москве в ночь на понедельник выпало 12 миллиметров осадков, это около 20% месячной нормы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка идет по одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка идет по одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
По его словам, наибольшее количество осадков выпало в Кашире - 25 миллиметров, в Коломне, Серпухове и Немчиновке выпало по 22 миллиметра осадков, в Можайске - 23 миллиметра.
"А в Москве выпало 12 миллиметров при норме для сентября 68 миллиметров, то есть чуть меньше, чем 20% ", - сказал Синенков.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается сильный ливень, которого не было более 73 лет, может выпасть до 21 миллиметра осадков.
Мужчина одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Александр Синенков
 
 
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