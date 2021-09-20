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Вильфанд пообещал москвичам холод и дожди
Вильфанд пообещал москвичам холод и дожди - РИА Новости, 20.09.2021
Вильфанд пообещал москвичам холод и дожди
Москвичей ждет плохая погода, причем количество осадков подсчитать будет сложно, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:28
2021-09-20T01:39
общество
москва
роман вильфанд
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичей ждет плохая погода, причем количество осадков подсчитать будет сложно, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в понедельник в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков, такого дождя в столице не было более 73 лет.Он отметил, что из-за холода дождь будет ощущаться как сильный, при этом скорость ветра в Московской области будет достигать 18 метров в секунду.В целом погода в столичном регионе, по словам синоптика, будет крайне некомфортной."Холодно настолько, что температура будет на три-четыре градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд. "Будет довольно монотонный дождь, правда, с некоторыми перерывами, но усиливаясь… Впечатления холодного дождя, сильного дождя будут усугублять ощущение непогоды", - добавил он.
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общество, москва, роман вильфанд, евгений тишковец
01:28 20.09.2021 (обновлено: 01:39 20.09.2021)
 
Вильфанд пообещал москвичам холод и дожди

Вильфанд пообещал москвичам плохую погоду, но затруднился предсказать количество осадков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичей ждет плохая погода, причем количество осадков подсчитать будет сложно, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в понедельник в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков, такого дождя в столице не было более 73 лет.
"Предсказать количество осадков, которые выпадают заранее, пока невозможно", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что из-за холода дождь будет ощущаться как сильный, при этом скорость ветра в Московской области будет достигать 18 метров в секунду.
В целом погода в столичном регионе, по словам синоптика, будет крайне некомфортной.
"Холодно настолько, что температура будет на три-четыре градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд. "Будет довольно монотонный дождь, правда, с некоторыми перерывами, но усиливаясь… Впечатления холодного дождя, сильного дождя будут усугублять ощущение непогоды", - добавил он.
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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ОбществоМоскваРоман ВильфандЕвгений Тишковец
 
 
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