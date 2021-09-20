Десятивагонные "Ласточки" Москва-Минск начнут курсировать с 1 октября
Два новых электропоезда "ласточка" начнут курсировать с 1 октября
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭлектропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Два новых электропоезда "Ласточка" из десяти вагонов вместо пяти начнут курсировать по маршруту Москва-Минск с 1 октября, сообщают РЖД.
"Новые "Ласточки" в Минск начнут летать уже с 1 октября! На днях получили две совершенно новые десятивагонные "Ласточки" повышенной комфортности. Сейчас они готовятся заменить пятивагонные составы на линии Москва-Минск", - говорится в официальном Telegram-канале холдинга.
1 сентября, 17:30ТуризмРЖД запустит новый пассажирский маршрут по пушкинским местам
По данным компании, за счёт запуска новых составов комфортного типа количество предлагаемых пассажирам мест увеличится до 727. Сейчас в пятивагонных "Ласточках" 341 место.
Как сообщал журналистам в начале сентября заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов, не исключено, что в перспективе в Минск будут ходить только десятивагонные "Ласточки".
Скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском РЖД запустили 30 апреля. Они курсируют дважды в день по зеркальному расписанию. "Ласточка" между российской и белорусской столицами имеет пять вагонов и три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне №5), эконом и базовый классы. РЖД с 1 сентября удвоили количество вагонов в одном составе, так вечерняя "Ласточка" из Москвы в Минск насчитывает десять вагонов вместо пяти.