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Десятивагонные "Ласточки" Москва-Минск начнут курсировать с 1 октября

Десятивагонные "Ласточки" Москва-Минск начнут курсировать с 1 октября - РИА Новости, 20.09.2021

Десятивагонные "Ласточки" Москва-Минск начнут курсировать с 1 октября

Два новых электропоезда "Ласточка" из десяти вагонов вместо пяти начнут курсировать по маршруту Москва-Минск с 1 октября, сообщают РЖД. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:51

2021-09-20T19:51

2021-09-20T19:51

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Два новых электропоезда "Ласточка" из десяти вагонов вместо пяти начнут курсировать по маршруту Москва-Минск с 1 октября, сообщают РЖД."Новые "Ласточки" в Минск начнут летать уже с 1 октября! На днях получили две совершенно новые десятивагонные "Ласточки" повышенной комфортности. Сейчас они готовятся заменить пятивагонные составы на линии Москва-Минск", - говорится в официальном Telegram-канале холдинга.По данным компании, за счёт запуска новых составов комфортного типа количество предлагаемых пассажирам мест увеличится до 727. Сейчас в пятивагонных "Ласточках" 341 место.Как сообщал журналистам в начале сентября заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов, не исключено, что в перспективе в Минск будут ходить только десятивагонные "Ласточки".Скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском РЖД запустили 30 апреля. Они курсируют дважды в день по зеркальному расписанию. "Ласточка" между российской и белорусской столицами имеет пять вагонов и три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне №5), эконом и базовый классы. РЖД с 1 сентября удвоили количество вагонов в одном составе, так вечерняя "Ласточка" из Москвы в Минск насчитывает десять вагонов вместо пяти.

https://ria.ru/20210901/rzhd-1748205552.html

https://ria.ru/20210826/lastochka-1747409313.html

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в мире, минск, москва, ржд