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Глава Тамбовщины поблагодарил жителей области за поддержку на выборах
Глава Тамбовщины поблагодарил жителей области за поддержку на выборах - РИА Новости, 20.09.2021
Глава Тамбовщины поблагодарил жителей области за поддержку на выборах
Глава Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил жителей области за поддержку на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:32
2021-09-20T20:32
2021-09-20T20:32
тамбовская область
политика
тамбовская область
единая россия
выборы в государственную думу
александр никитин
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ТАМБОВ, 20 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил жителей области за поддержку на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания.Как сообщил РИА Новости представитель облизбиркома, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 56,92% голосов избирателей Тамбовщины, в облдуму - 57,91% голосов.Он отметил, что в рамках кампании кандидаты провели более 10 тысяч встреч, решили свыше 50 тысяч проблемных вопросов. "Уже сегодня выстроен качественный и продуктивный диалог с жителями области, а это основа работы депутатов новой Думы", - подчеркнул глава региона.
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политика, тамбовская область, единая россия, выборы в государственную думу, александр никитин