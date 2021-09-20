https://ria.ru/20210920/podderzhka-1751046526.html

Глава Тамбовщины поблагодарил жителей области за поддержку на выборах

Глава Тамбовщины поблагодарил жителей области за поддержку на выборах - РИА Новости, 20.09.2021

Глава Тамбовщины поблагодарил жителей области за поддержку на выборах

Глава Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил жителей области за поддержку на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T20:32

2021-09-20T20:32

2021-09-20T20:32

тамбовская область

политика

тамбовская область

единая россия

выборы в государственную думу

александр никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578022862_0:0:1493:840_1920x0_80_0_0_1808518b4c146d65a277bebc3325e5a7.jpg

ТАМБОВ, 20 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил жителей области за поддержку на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания.Как сообщил РИА Новости представитель облизбиркома, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 56,92% голосов избирателей Тамбовщины, в облдуму - 57,91% голосов.Он отметил, что в рамках кампании кандидаты провели более 10 тысяч встреч, решили свыше 50 тысяч проблемных вопросов. "Уже сегодня выстроен качественный и продуктивный диалог с жителями области, а это основа работы депутатов новой Думы", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20210824/zhiteli-1747106812.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тамбовская область, единая россия, выборы в государственную думу, александр никитин