Сторонники встречали единороссов после выборов песней "Вперед, Россия"
Сторонники встречали единороссов песней "Вперед, Россия" в вечер после выборов в Госдуму
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представители "Единой России" вместе с членами федеральной пятерки и кандидатами в депутаты Госдумы встретились со сторонниками и волонтерами после окончания голосования, участники мероприятия скандировали лозунги и пели песни в поддержку партии, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в последний день выборов на столицу обрушился дождь, поэтому на территории штаба находились десятки людей под сине-белыми зонтиками. Перед началом мероприятия у входа в штаб собрались волонтеры и сторонники партии, желающие поддержать единороссов. Они пели песню Олега Газманова "Вперед, Россия": "Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя!".
Члены партии подъехали к началу мероприятия и быстро прошли под дождем до входа в штаб. Первыми из автомобиля вышли одни из лидеров "федеральный пятерки" - детский омбудсмен Анна Кузнецова и главный врач больницы №40 Москвы Денис Проценко. Причем Проценко заботливо держал зонтик над Кузнецовой.
Кроме того, в мероприятии приняли участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Сириуса" Елена Шмелева, кандидат в депутаты ГД Артем Метелев. Среди гостей не было председателя партии Дмитрия Медведева. Позднее Турчак объяснил собравшимся, что Медведев не пришел в штаб ЕР, потому что он приболел и у него сильный кашель.
Министры-лидеры списка Сергей Лавров и Сергей Шойгу также отсутствовали в штабе "Единой России", это может быть связано с занятостью на их основной работе, рассказали РИА Новости собеседники в партии.
Открывал встречу народный артист России Владимир Машков.
"У "Единой России" и ее кандидатов есть пять лет, чтобы выполнить свои обещания. Оправдывать доверие людей – это непрерывная ежедневная работа. И "Единая Россия" с этой работой точно справится. С победой!" - сказал Машков с трибуны.
Турчак в свою очередь заявил о честной победе ЕР. "Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой. Дмитрий Медведев просил всем передать слова благодарности, кто внес свой вклад в наш общий результат. Хочу сказать отдельные слова благодарности всей нашей команде: штабам, волонтерам, кандидатам, губернаторам за их личный вклад в нашу победу", - обратился к собравшимся Турчак.
Мэр Москвы Сергей Собянин также выступил в штабе и рассказал о голосовании в столице.
"В Москве впервые масштабно прошло дистанционное голосование, которое выдержало все испытания и атаки и показало надежность и честность… Около 50% избирателей пришли и проголосовали. Впервые 2 миллиона человек в Москве проголосовали в электронном виде. Отдельные слова благодарности всей команде "Единой России", - сказал Собянин.
Кузнецова в своем выступлении отметила, что в предложения программы "Единой России" вошли инициативы по защите семьи и детей, и необходимо, чтобы эти предложения выполнялись. Проценко добавил, что программа "Единой России" - это программа работы на ближайшие пять лет.
"Два с половиной месяца мы много общались с коллегами онлайн и на очных встречах. Формировали раздел "Здравоохранение" программы, занимались перезагрузкой здравоохранения в интересах пациентов и врачей. Мы в этот период чувствовали поддержку тысяч сердец. И спасибо вам за это. Пандемия показала, что вместе мы непобедимы. Вперед!" - сказал Проценко.