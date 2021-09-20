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Сторонники встречали единороссов после выборов песней "Вперед, Россия"

Сторонники встречали единороссов после выборов песней "Вперед, Россия" - РИА Новости, 20.09.2021

Сторонники встречали единороссов после выборов песней "Вперед, Россия"

Представители "Единой России" вместе с членами федеральной пятерки и кандидатами в депутаты Госдумы встретились со сторонниками и волонтерами после окончания... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:07

2021-09-20T01:07

2021-09-20T01:07

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политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представители "Единой России" вместе с членами федеральной пятерки и кандидатами в депутаты Госдумы встретились со сторонниками и волонтерами после окончания голосования, участники мероприятия скандировали лозунги и пели песни в поддержку партии, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в последний день выборов на столицу обрушился дождь, поэтому на территории штаба находились десятки людей под сине-белыми зонтиками. Перед началом мероприятия у входа в штаб собрались волонтеры и сторонники партии, желающие поддержать единороссов. Они пели песню Олега Газманова "Вперед, Россия": "Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя!".Члены партии подъехали к началу мероприятия и быстро прошли под дождем до входа в штаб. Первыми из автомобиля вышли одни из лидеров "федеральный пятерки" - детский омбудсмен Анна Кузнецова и главный врач больницы №40 Москвы Денис Проценко. Причем Проценко заботливо держал зонтик над Кузнецовой.Кроме того, в мероприятии приняли участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Сириуса" Елена Шмелева, кандидат в депутаты ГД Артем Метелев. Среди гостей не было председателя партии Дмитрия Медведева. Позднее Турчак объяснил собравшимся, что Медведев не пришел в штаб ЕР, потому что он приболел и у него сильный кашель.Министры-лидеры списка Сергей Лавров и Сергей Шойгу также отсутствовали в штабе "Единой России", это может быть связано с занятостью на их основной работе, рассказали РИА Новости собеседники в партии.Открывал встречу народный артист России Владимир Машков."У "Единой России" и ее кандидатов есть пять лет, чтобы выполнить свои обещания. Оправдывать доверие людей – это непрерывная ежедневная работа. И "Единая Россия" с этой работой точно справится. С победой!" - сказал Машков с трибуны.Турчак в свою очередь заявил о честной победе ЕР. "Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой. Дмитрий Медведев просил всем передать слова благодарности, кто внес свой вклад в наш общий результат. Хочу сказать отдельные слова благодарности всей нашей команде: штабам, волонтерам, кандидатам, губернаторам за их личный вклад в нашу победу", - обратился к собравшимся Турчак.Мэр Москвы Сергей Собянин также выступил в штабе и рассказал о голосовании в столице."В Москве впервые масштабно прошло дистанционное голосование, которое выдержало все испытания и атаки и показало надежность и честность… Около 50% избирателей пришли и проголосовали. Впервые 2 миллиона человек в Москве проголосовали в электронном виде. Отдельные слова благодарности всей команде "Единой России", - сказал Собянин.Кузнецова в своем выступлении отметила, что в предложения программы "Единой России" вошли инициативы по защите семьи и детей, и необходимо, чтобы эти предложения выполнялись. Проценко добавил, что программа "Единой России" - это программа работы на ближайшие пять лет."Два с половиной месяца мы много общались с коллегами онлайн и на очных встречах. Формировали раздел "Здравоохранение" программы, занимались перезагрузкой здравоохранения в интересах пациентов и врачей. Мы в этот период чувствовали поддержку тысяч сердец. И спасибо вам за это. Пандемия показала, что вместе мы непобедимы. Вперед!" - сказал Проценко.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750871637.html

https://ria.ru/20210920/okrug-1750872675.html

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