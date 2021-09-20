https://ria.ru/20210920/perm-1751052231.html

Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе

Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе - РИА Новости, 20.09.2021

Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе

Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:25

2021-09-20T21:25

2021-09-20T21:35

происшествия

пермский край

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, передает корреспондент РИА Новости.Жители города, бывшие и нынешние студенты несут к проходной у восточного входа в вуз цветы и свечи. Официальный мемориал с фотографиями погибших откроют у университета во вторник.Сам вуз закрыт, до конца недели отменены занятия, сотрудников перевели на дистанционный режим работы. Входы в кампус охраняет полиция, на территорию пропускают только студентов, которые проживают там в общежитии.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Пострадали, по данным СК РФ, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".

https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html

пермский край

россия

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Стихийный мемориал у Пермского университета Жители Перми несут цветы к проходной университета, где сегодня произошла трагедия 2021-09-20T21:25 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, россия, стрельба в пермском госуниверситете