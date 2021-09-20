https://ria.ru/20210920/perm-1751052231.html
Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе
Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе - РИА Новости, 20.09.2021
Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе
Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:25
2021-09-20T21:25
2021-09-20T21:35
происшествия
пермский край
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, передает корреспондент РИА Новости.Жители города, бывшие и нынешние студенты несут к проходной у восточного входа в вуз цветы и свечи. Официальный мемориал с фотографиями погибших откроют у университета во вторник.Сам вуз закрыт, до конца недели отменены занятия, сотрудников перевели на дистанционный режим работы. Входы в кампус охраняет полиция, на территорию пропускают только студентов, которые проживают там в общежитии.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Пострадали, по данным СК РФ, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".
https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html
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Стихийный мемориал у Пермского университета
Жители Перми несут цветы к проходной университета, где сегодня произошла трагедия
2021-09-20T21:25
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, россия, стрельба в пермском госуниверситете
21:25 20.09.2021 (обновлено: 21:35 20.09.2021)
Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе
Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в университете
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, передает корреспондент РИА Новости.
Жители города, бывшие и нынешние студенты несут к проходной у восточного входа в вуз цветы и свечи. Официальный мемориал с фотографиями погибших откроют у университета во вторник.
Сам вуз закрыт, до конца недели отменены занятия, сотрудников перевели на дистанционный режим работы. Входы в кампус охраняет полиция, на территорию пропускают только студентов, которые проживают там в общежитии.
Губернатор Пермского края
Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Пострадали, по данным СК РФ, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".