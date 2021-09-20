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Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе и пожелал выздоровления пострадавшим. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:13
2021-09-20T17:13
2021-09-20T17:13
происшествия
пермь
вячеслав володин
госдума рф
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стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе и пожелал выздоровления пострадавшим."Произошла страшная трагедия. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28.
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происшествия, пермь, вячеслав володин, госдума рф, пермская область, россия, стрельба в пермском госуниверситете
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в пермском вузе