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Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе и пожелал выздоровления пострадавшим. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:13

2021-09-20T17:13

2021-09-20T17:13

происшествия

пермь

вячеслав володин

госдума рф

пермская область

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе и пожелал выздоровления пострадавшим."Произошла страшная трагедия. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750976577.html

пермь

пермская область

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происшествия, пермь, вячеслав володин, госдума рф, пермская область, россия, стрельба в пермском госуниверситете