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Посол США в России выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Посол США в России выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Посол США в России выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Пермском университете. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:35
2021-09-20T16:35
2021-09-20T16:46
происшествия
сша
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Пермском университете."От лица нашей дипломатической миссии приношу глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней стрельбы в кампусе Пермского государственного университета. Наши мысли с их семьями и всеми теми, кто стал участником этой бессмысленной трагедии", - процитировал слова Салливана пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц в своем Twitter.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
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происшествия, сша, россия, стрельба в пермском госуниверситете
16:35 20.09.2021 (обновлено: 16:46 20.09.2021)
Посол США в России выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Посол США в России выразил соболезнования в связи со стрельбой в пермском университете