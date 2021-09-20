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Посол США в России выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Посол США в России выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Посол США в России выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Пермском университете. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:35

2021-09-20T16:35

2021-09-20T16:46

происшествия

сша

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Пермском университете."От лица нашей дипломатической миссии приношу глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней стрельбы в кампусе Пермского государственного университета. Наши мысли с их семьями и всеми теми, кто стал участником этой бессмысленной трагедии", - процитировал слова Салливана пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц в своем Twitter.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, россия, стрельба в пермском госуниверситете