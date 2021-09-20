https://ria.ru/20210920/perm-1750998847.html

МИД Норвегии и Швеции выразили соболезнования в связи со стрельбой в Перми

МИД Норвегии и Швеции выразили соболезнования в связи со стрельбой в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

МИД Норвегии и Швеции выразили соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Министерства иностранных дел Норвегии и Швеции выразили соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в университете в Перми. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:18

2021-09-20T16:18

2021-09-20T16:44

в мире

пермь

норвегия

швеция

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министерства иностранных дел Норвегии и Швеции выразили соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в университете в Перми.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Наши искренние соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы в университете в Перми в России. Мы мысленно со студентами, семьями и сотрудниками Пермского государственного университета", - приводятся на странице норвежского МИД в Twitter слова главы ведомства Ине Эриксен Сёрейде.К выражению соболезнований присоединилась и глава МИД Швеции Анн Линде."Шокирующие сообщения о стрельбе в Пермском государственном университете в России. Это ужасное нападение, направленное против невинных молодых людей. Учебные центры должны быть свободны от насилия! Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших", - написала Линде на своей странице в Twitter.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750976577.html

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в мире, пермь, норвегия, швеция, стрельба в пермском госуниверситете