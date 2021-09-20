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МИД Норвегии и Швеции выразили соболезнования в связи со стрельбой в Перми
МИД Норвегии и Швеции выразили соболезнования в связи со стрельбой в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
МИД Норвегии и Швеции выразили соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Министерства иностранных дел Норвегии и Швеции выразили соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в университете в Перми. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:18
2021-09-20T16:18
2021-09-20T16:44
в мире
пермь
норвегия
швеция
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министерства иностранных дел Норвегии и Швеции выразили соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в университете в Перми.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Наши искренние соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы в университете в Перми в России. Мы мысленно со студентами, семьями и сотрудниками Пермского государственного университета", - приводятся на странице норвежского МИД в Twitter слова главы ведомства Ине Эриксен Сёрейде.К выражению соболезнований присоединилась и глава МИД Швеции Анн Линде."Шокирующие сообщения о стрельбе в Пермском государственном университете в России. Это ужасное нападение, направленное против невинных молодых людей. Учебные центры должны быть свободны от насилия! Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших", - написала Линде на своей странице в Twitter.
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в мире, пермь, норвегия, швеция, стрельба в пермском госуниверситете
16:18 20.09.2021 (обновлено: 16:44 20.09.2021)
МИД Норвегии и Швеции выразили соболезнования в связи со стрельбой в Перми
МИД Норвегии и Швеции выразили соболезнования в связи со стрельбой в пермском университете