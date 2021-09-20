https://ria.ru/20210920/perm-1750979023.html
Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми
Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в связи с трагедией в университете Перми, телеграмма приводится на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:43
2021-09-20T14:43
2021-09-20T14:45
происшествия
пермский край
сергей собянин
пермский государственный университет
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в связи с трагедией в университете Перми, телеграмма приводится на официальном сайте мэра столицы.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Пострадали, по данным СК РФ, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых."Потрясен вооруженным нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей края. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
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происшествия, пермский край, сергей собянин, пермский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в пермском госуниверситете
14:43 20.09.2021 (обновлено: 14:45 20.09.2021)
Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми
Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в пермском вузе