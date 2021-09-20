https://ria.ru/20210920/peresmotr-1750912026.html

В Германии допустили пересмотр соглашения по "Северному потоку — 2"

В Германии допустили пересмотр соглашения по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.09.2021

В Германии допустили пересмотр соглашения по "Северному потоку — 2"

Немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2", если на выборах победит партия "Зеленые". Об этом в интервью... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:02

2021-09-20T10:02

2021-09-20T12:00

в мире

украина

сша

австрия

германия

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2", если на выборах победит партия "Зеленые". Об этом в интервью газете "Известия" рассказал представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф.По словам эксперта, энергетическая политика государства подвергнется изменениям даже в том случае, если "Зеленые" не встанут во главе коалиции.В частности, вести переговоры с Москвой по таким вопросам станет сложнее, так как эта партия не налаживала связи с Россией в последнее время, заключил Ункауф.Строительство "Северного потока — 2" шло три года и завершилось на позапрошлой неделе. Газопровод, мощность двух ниток которого составляет 55 миллиардов кубометров в год, проложили из России в Германию по дну Балтийского моря.Против реализации проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита сырья, и заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу США. Последние неоднократно вводили санкции, тогда как Германия и Австрия оказывали поддержку Москве.В России объясняли, что "Северный поток — 2" преследует только коммерческие цели, а власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину. Вместе с тем отмечалось, что это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210918/potok-1750687703.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-20T10:02 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, австрия, германия, северный поток — 2, россия