Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210920/peresmotr-1750912026.html
В Германии допустили пересмотр соглашения по "Северному потоку — 2"
В Германии допустили пересмотр соглашения по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.09.2021
В Германии допустили пересмотр соглашения по "Северному потоку — 2"
Немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2", если на выборах победит партия "Зеленые". Об этом в интервью... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:02
2021-09-20T12:00
в мире
украина
сша
австрия
германия
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171969_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6f8bc960b55ab689f4c957c2fbcbaaca.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2", если на выборах победит партия "Зеленые". Об этом в интервью газете "Известия" рассказал представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф.По словам эксперта, энергетическая политика государства подвергнется изменениям даже в том случае, если "Зеленые" не встанут во главе коалиции.В частности, вести переговоры с Москвой по таким вопросам станет сложнее, так как эта партия не налаживала связи с Россией в последнее время, заключил Ункауф.Строительство "Северного потока — 2" шло три года и завершилось на позапрошлой неделе. Газопровод, мощность двух ниток которого составляет 55 миллиардов кубометров в год, проложили из России в Германию по дну Балтийского моря.Против реализации проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита сырья, и заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу США. Последние неоднократно вводили санкции, тогда как Германия и Австрия оказывали поддержку Москве.В России объясняли, что "Северный поток — 2" преследует только коммерческие цели, а власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину. Вместе с тем отмечалось, что это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210918/potok-1750687703.html
украина
сша
австрия
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-20T10:02
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171969_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_94310b2917a167410869562c9392687a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, австрия, германия, северный поток — 2, россия
10:02 20.09.2021 (обновлено: 12:00 20.09.2021)
 
В Германии допустили пересмотр соглашения по "Северному потоку — 2"

Политик Ункауф: новые власти в Германии пересмотрят соглашение по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкЛедокол "Юрий Топчев" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Ледокол Юрий Топчев в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2", если на выборах победит партия "Зеленые". Об этом в интервью газете "Известия" рассказал представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф.
"Если к власти придет партия "Зеленых", возникнут трудности с поставками природного газа, будет пересмотр некоторых соглашений", – пояснил он.
По словам эксперта, энергетическая политика государства подвергнется изменениям даже в том случае, если "Зеленые" не встанут во главе коалиции.
В частности, вести переговоры с Москвой по таким вопросам станет сложнее, так как эта партия не налаживала связи с Россией в последнее время, заключил Ункауф.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 15:39
На Украине назвали способ "победить" "Северный поток — 2"
Строительство "Северного потока — 2" шло три года и завершилось на позапрошлой неделе. Газопровод, мощность двух ниток которого составляет 55 миллиардов кубометров в год, проложили из России в Германию по дну Балтийского моря.
Против реализации проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита сырья, и заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу США. Последние неоднократно вводили санкции, тогда как Германия и Австрия оказывали поддержку Москве.
В России объясняли, что "Северный поток — 2" преследует только коммерческие цели, а власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину. Вместе с тем отмечалось, что это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.
 
В миреУкраинаСШААвстрияГерманияСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния