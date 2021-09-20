https://ria.ru/20210920/pamfilova-1751003495.html

Памфилова назвала избирательную кампанию в этом году самой сложной

Памфилова назвала избирательную кампанию в этом году самой сложной - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова назвала избирательную кампанию в этом году самой сложной

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что эта избирательная кампания стала самой сложной, в том числе из-за пандемии. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:40

2021-09-20T16:40

2021-09-20T16:49

выборы в государственную думу

политика

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элла памфилова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что эта избирательная кампания стала самой сложной, в том числе из-за пандемии."Если говорить о той кампании, которая прошла, она действительно, если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она ну просто настолько отличается. Ну, во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю, самой сложной показалась. Наверное, это связано не только с тем, что вот такая федеральная компания проходит в период пандемии, и это само по себе уже не просто", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, элла памфилова, цик рф, россия