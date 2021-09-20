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Памфилова назвала избирательную кампанию в этом году самой сложной
Памфилова назвала избирательную кампанию в этом году самой сложной - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова назвала избирательную кампанию в этом году самой сложной
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что эта избирательная кампания стала самой сложной, в том числе из-за пандемии. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:40
2021-09-20T16:40
2021-09-20T16:49
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политика
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элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что эта избирательная кампания стала самой сложной, в том числе из-за пандемии."Если говорить о той кампании, которая прошла, она действительно, если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она ну просто настолько отличается. Ну, во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю, самой сложной показалась. Наверное, это связано не только с тем, что вот такая федеральная компания проходит в период пандемии, и это само по себе уже не просто", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи.
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политика, владимир путин, элла памфилова, цик рф, россия
16:40 20.09.2021 (обновлено: 16:49 20.09.2021)
Памфилова назвала избирательную кампанию в этом году самой сложной
Глава ЦИК Памфилова: эта избирательная кампания стала самой сложной