12:48 20.09.2021 (обновлено: 12:49 22.09.2021)
Отопительный сезон досрочно начался в Смоленской области
СМОЛЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился досрочно начать отопительный сезон в регионе в связи с раннем наступлением холодов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, глава региона получил большое количество обращений граждан с просьбой включить отопление как можно раньше.
"Сентябрь в нынешнем году холодный, прогнозы Гидрометцентра относительно погоды и ожидаемого температурного режима в Центральной России и Смоленской области, в частности, также не вселяют оптимизма, поэтому я полностью разделяю мнение о досрочном начале отопительного сезона", – привели в пресс-службе слова губернатора.
При этом Островский добавил, что запуск отопления также необходим в связи с обострением сезонных заболеваний и угрозой распространения коронавирусной инфекции.
"Мы не должны допустить, чтобы наши граждане мерзли в холодных квартирах, поскольку это может негативно отразиться на их самочувствии и здоровье, в целом. Кроме того, считаю немаловажным на постоянной основе информировать смолян в СМИ о том, как происходит подключение. В очередной раз хочу подчеркнуть, что главная задача для всех ответственных за это направление структур, в первую очередь, муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, - обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона с оптимальной температурой батарей отопления", – заявил губернатор.