Отопительный сезон досрочно начался в Смоленской области

"Мы не должны допустить, чтобы наши граждане мерзли в холодных квартирах, поскольку это может негативно отразиться на их самочувствии и здоровье, в целом. Кроме того, считаю немаловажным на постоянной основе информировать смолян в СМИ о том, как происходит подключение. В очередной раз хочу подчеркнуть, что главная задача для всех ответственных за это направление структур, в первую очередь, муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, - обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона с оптимальной температурой батарей отопления", – заявил губернатор.