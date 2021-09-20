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Смоленская область
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Отопительный сезон досрочно начался в Смоленской области
Отопительный сезон досрочно начался в Смоленской области - РИА Новости, 22.09.2021
Отопительный сезон досрочно начался в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился досрочно начать отопительный сезон в регионе в связи с раннем наступлением холодов, сообщил РИА... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-20T12:48
2021-09-22T12:49
смоленская область
смоленская область
алексей островский
жкх
отопительный сезон 2021-2022 в россии
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СМОЛЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился досрочно начать отопительный сезон в регионе в связи с раннем наступлением холодов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, глава региона получил большое количество обращений граждан с просьбой включить отопление как можно раньше."Сентябрь в нынешнем году холодный, прогнозы Гидрометцентра относительно погоды и ожидаемого температурного режима в Центральной России и Смоленской области, в частности, также не вселяют оптимизма, поэтому я полностью разделяю мнение о досрочном начале отопительного сезона", – привели в пресс-службе слова губернатора.При этом Островский добавил, что запуск отопления также необходим в связи с обострением сезонных заболеваний и угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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смоленская область, алексей островский, жкх, отопительный сезон 2021-2022 в россии
12:48 20.09.2021 (обновлено: 12:49 22.09.2021)
 

Отопительный сезон досрочно начался в Смоленской области

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкОтопительный сезон
Отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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СМОЛЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился досрочно начать отопительный сезон в регионе в связи с раннем наступлением холодов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, глава региона получил большое количество обращений граждан с просьбой включить отопление как можно раньше.
"Сентябрь в нынешнем году холодный, прогнозы Гидрометцентра относительно погоды и ожидаемого температурного режима в Центральной России и Смоленской области, в частности, также не вселяют оптимизма, поэтому я полностью разделяю мнение о досрочном начале отопительного сезона", – привели в пресс-службе слова губернатора.
При этом Островский добавил, что запуск отопления также необходим в связи с обострением сезонных заболеваний и угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"Мы не должны допустить, чтобы наши граждане мерзли в холодных квартирах, поскольку это может негативно отразиться на их самочувствии и здоровье, в целом. Кроме того, считаю немаловажным на постоянной основе информировать смолян в СМИ о том, как происходит подключение. В очередной раз хочу подчеркнуть, что главная задача для всех ответственных за это направление структур, в первую очередь, муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, - обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона с оптимальной температурой батарей отопления", – заявил губернатор.

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Смоленская областьСмоленская областьАлексей ОстровскийЖКХОтопительный сезон 2021-2022 в России
 
 
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