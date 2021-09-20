Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210920/otnosheniya-1750884543.html
Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS
Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS - РИА Новости, 20.09.2021
Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи со... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:14
2021-09-20T03:21
в мире
сша
франция
борис джонсон
жан-ив ле дриан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_4d479cf76ef84e9a3cc40360c17b9a75.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи со сделкой AUKUS и разрыва контракта на поставку французских подлодок Австралии, передает агентство Блумберг.Ранее газета Guardian сообщила, что встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, которая должна была пройти на неделе в Лондоне, отменена из-за ситуации вокруг подлодок.Он напомнил, что Великобритания и Франция сотрудничают в военной сфере в Мали и в прибалтийских государствах.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для австралийского Военно-морского флота — для этого Канберра отказалась от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". В пятницу Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в США и Австралии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210919/frantsiya-1750845251.html
https://ria.ru/20210919/obsuzhdenie-1750734469.html
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c91bec80fed5fd16fc8252c35dc50681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, франция, борис джонсон, жан-ив ле дриан
03:14 20.09.2021 (обновлено: 03:21 20.09.2021)
 
Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS

Джонсон заявил, что стремится наладить отношения с Францией на фоне ситуации с подлодками

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи со сделкой AUKUS и разрыва контракта на поставку французских подлодок Австралии, передает агентство Блумберг.
Ранее газета Guardian сообщила, что встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, которая должна была пройти на неделе в Лондоне, отменена из-за ситуации вокруг подлодок.

"Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима", - сказал Джонсон журналистам по пути в Нью-Йорк, его слова приводит Блумберг.

Он напомнил, что Великобритания и Франция сотрудничают в военной сфере в Мали и в прибалтийских государствах.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 21:00В мире
В МИД Франции приняли отозванных послов из США и Австралии
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для австралийского Военно-морского флота — для этого Канберра отказалась от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". В пятницу Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в США и Австралии.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 01:59
Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
 
В миреСШАФранцияБорис ДжонсонЖан-Ив Ле Дриан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
04:01Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
03:54Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
03:51В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
Лента новостейМолния