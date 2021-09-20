03:14 20.09.2021 (обновлено: 03:21 20.09.2021)
Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS
Джонсон заявил, что стремится наладить отношения с Францией на фоне ситуации с подлодками
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи со сделкой AUKUS и разрыва контракта на поставку французских подлодок Австралии, передает агентство Блумберг.
Ранее газета Guardian сообщила, что встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, которая должна была пройти на неделе в Лондоне, отменена из-за ситуации вокруг подлодок.
"Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима", - сказал Джонсон журналистам по пути в Нью-Йорк, его слова приводит Блумберг.
Он напомнил, что Великобритания и Франция сотрудничают в военной сфере в Мали и в прибалтийских государствах.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для австралийского Военно-морского флота — для этого Канберра отказалась от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". В пятницу Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в США и Австралии.