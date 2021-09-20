https://ria.ru/20210920/otnosheniya-1750884543.html

Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS

Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS - РИА Новости, 20.09.2021

Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи со... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:14

2021-09-20T03:14

2021-09-20T03:21

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жан-ив ле дриан

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи со сделкой AUKUS и разрыва контракта на поставку французских подлодок Австралии, передает агентство Блумберг.Ранее газета Guardian сообщила, что встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, которая должна была пройти на неделе в Лондоне, отменена из-за ситуации вокруг подлодок.Он напомнил, что Великобритания и Франция сотрудничают в военной сфере в Мали и в прибалтийских государствах.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для австралийского Военно-морского флота — для этого Канберра отказалась от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". В пятницу Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в США и Австралии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/frantsiya-1750845251.html

https://ria.ru/20210919/obsuzhdenie-1750734469.html

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в мире, сша, франция, борис джонсон, жан-ив ле дриан