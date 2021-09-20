https://ria.ru/20210920/onlayn-golosovanie-1750994327.html
Московские власти оценили работу системы онлайн-голосования
Московские власти оценили работу системы онлайн-голосования - РИА Новости, 20.09.2021
Московские власти оценили работу системы онлайн-голосования
Система онлайн-голосования в Москве отработала без сбоев, дав всем зарегистрированным избирателям возможности сделать свой выбор, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:48
2021-09-20T15:48
2021-09-20T15:50
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве отработала без сбоев, дав всем зарегистрированным избирателям возможности сделать свой выбор, сообщил РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.В пресс-службе отметили, что итоговая явка на электронное голосование превысила 96%, что говорит о высоком интересе со стороны избирателей и доверии к самой системе.
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РИА Новости
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политика, общество, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
15:48 20.09.2021 (обновлено: 15:50 20.09.2021)
Московские власти оценили работу системы онлайн-голосования
ДИТ Москвы: система онлайн-голосования отработала без сбоев