https://ria.ru/20210920/onlayn-golosovanie-1750994327.html

Московские власти оценили работу системы онлайн-голосования

Московские власти оценили работу системы онлайн-голосования - РИА Новости, 20.09.2021

Московские власти оценили работу системы онлайн-голосования

Система онлайн-голосования в Москве отработала без сбоев, дав всем зарегистрированным избирателям возможности сделать свой выбор, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:48

2021-09-20T15:48

2021-09-20T15:50

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве отработала без сбоев, дав всем зарегистрированным избирателям возможности сделать свой выбор, сообщил РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.В пресс-службе отметили, что итоговая явка на электронное голосование превысила 96%, что говорит о высоком интересе со стороны избирателей и доверии к самой системе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, общество, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия