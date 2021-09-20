https://ria.ru/20210920/okhrana-1751000292.html

Миронов призвал обеспечить все учебные заведения охраной Росгвардии

Миронов призвал обеспечить все учебные заведения охраной Росгвардии - РИА Новости, 20.09.2021

Миронов призвал обеспечить все учебные заведения охраной Росгвардии

Необходимо обеспечить все учебные заведения в России охраной сотрудниками Росгвардии, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:26

2021-09-20T16:26

2021-09-20T16:26

общество

пермь

сергей миронов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

партия "справедливая россия - за правду"

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Необходимо обеспечить все учебные заведения в России охраной сотрудниками Росгвардии, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на фоне трагедии в Перми.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Пострадали, по данным СК РФ, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых."Охранять учебные заведения должны люди, которые умеют это делать профессионально. Никакие ни ЧОПы, ни бабушки-старушки с кроссвордами. Росгвардия пускай берёт под охрану жизнь наших детей.... После трагедии в Казани наша партия сказала, что Росгвардия должна срочно взять под охрану все учебные заведения страны, но этого не произошло", - сказал Миронов на пресс-конференции.Он отметил, что нужно срочно направить бюджетные деньги на охрану всех учебных заведений. "Чем еще это нужно доказывать? Сколько еще нужно таких трагедий? Надо принимать самые радикальные меры", - добавил политик.

https://ria.ru/20210513/bezopasnost-1732061142.html

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общество, пермь, сергей миронов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, партия "справедливая россия - за правду", стрельба в пермском госуниверситете