https://ria.ru/20210920/nepogoda-1750959703.html

Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города

Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города - РИА Новости, 20.09.2021

Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города

Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:29

2021-09-20T13:29

2021-09-20T13:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"."Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в комплексе городского хозяйства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/kafe-1749984294.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы