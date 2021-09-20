https://ria.ru/20210920/nepogoda-1750959703.html
Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города
Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города - РИА Новости, 20.09.2021
Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города
Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:29
2021-09-20T13:29
2021-09-20T13:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745593319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ccdc9c636ac2293857c4cad7849ca23.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Непогода в Москве не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"."Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в комплексе городского хозяйства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210914/kafe-1749984294.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745593319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_891b0775e9a81dde2e59e0d7a5a8c87a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, городское хозяйство москвы