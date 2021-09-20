https://ria.ru/20210920/narusheniya-1751041398.html

В НОМ поступило более 700 сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму

В НОМ поступило более 700 сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

В НОМ поступило более 700 сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму

В ситуационный центр Ассоциации "Независимого общественного мониторинга" (НОМ) поступило 723 сигнала о возможных нарушениях, из них 450 фейков, рассказала... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:49

2021-09-20T19:49

2021-09-20T19:50

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В ситуационный центр Ассоциации "Независимого общественного мониторинга" (НОМ) поступило 723 сигнала о возможных нарушениях, из них 450 фейков, рассказала исполнительный директор Ассоциации НОМ, член ОП Алена Булгакова.На пресс-конференции по итогам наблюдения НОМ Булгакова рассказала, что из 723 сигналов о возможных нарушениях обработаны уже 98%, к ним также прикреплены экспертные оценки."Всего мы получили беспрецедентное количество сообщений на "Карту сообщений" - более 160 тысяч, но абсолютное большинство из них имеют информационный характер", – добавила Булгакова.В обработке на данный момент все еще находятся 39 сообщений, по ним ожидаются решения избирательных комиссий, добавила Булгакова.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что нарушений на выборах стало меньше, чем когда бы то ни было, при этом любое их них моментально становится известным благодаря прозрачности системы.МГЕР ранее сообщила, что ее активисты выявили более 5 тыс фейковых сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму. Кроме того, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщал ранее, что только за 3 дня было выявлено 14 тысяч фейков о голосовании и еще 5 тысяч - ранее.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, мгер, россия