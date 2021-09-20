https://ria.ru/20210920/muzey-1750559572.html

Выставка кораблей и парк науки: чем примечателен Музей Мирового океана

Выставка кораблей и парк науки: чем примечателен Музей Мирового океана - РИА Новости, 20.09.2021

Выставка кораблей и парк науки: чем примечателен Музей Мирового океана

Немногие мировые музеи могу похвастаться действующими кораблями в своем арсенале, в то время как калининградский Музей Мирового океана располагает собственным и РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:00

2021-09-20T10:00

2021-09-20T10:00

морская держава

калининград

музей мирового океана

россия

морская держава

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немногие мировые музеи могу похвастаться действующими кораблями в своем арсенале, в то время как калининградский Музей Мирового океана располагает собственным и весьма разнообразным флотом – от рыболовного траулера до ледокола и военной подводной лодки. А помимо этого еще полусотней лодок из разных уголков планеты и обширной экспозицией, размещенной в нескольких зданиях по всему региону.Как сотрудникам удалось собрать такую коллекцию, сложно ли наполнить экспонатами и содержать собственную набережную – в нашем материале спецпроекта "Морская держава".Союз спасения "Витязя"В 2020 году Музей Мирового океана отметил 30-летний юбилей. За время своей работы он стал не просто музеем, посвященным истории флота, но и центром по сохранению морского наследия, рассказывающим о природе океана и его исследованиях, истории мореплавания, технических достижениях в судоходстве и становлении России как морской державы. А начиналось все с группы энтузиастов, стремившихся сохранить для потомков уникальное научно-исследовательское судно "Витязь".Этот корабль был построен в 1930-х годах в Германии и после Второй мировой войны достался СССР, где был переоборудован для океанологических исследований. С 1949 по 1979 год судно под флагом советской Академии наук прошло около 800 тысяч миль, совершило 65 научных экспедиций, в ходе которых в том числе удалось открыть новые виды животных и измерить глубину Марианской впадины.В течение следующих десяти лет корабль стоял бесхозным на якоре в Калининграде, пока ученые и неравнодушные граждане боролись за его судьбу. В результате в 1990 году именно для сохранения "Витязя" был создан Музей Мирового океана, а со временем вокруг судна возникла целая набережная исторического флота.Схожая с "Витязем" судьба и у расположенного рядом с кораблем рыболовного траулера СРТ-129 – последнего судна такого типа, сохранившегося в северо-западном регионе России. И у последнего построенного в мире обитаемого плавучего маяка "Ирбенский", чья конструкция демонстрирует весь накопленный опыт строительства и эксплуатации светящих судов.Только здесь, в Калининграде, можно побывать на борту действующего судна космической связи "Космонавт Виктор Пацаев". Раньше оно входило в состав комплекса, предназначенного для контроля и управления полетами спутников, и до сих пор обеспечивает связь с Международной космической станцией."Это судно не входит в состав музея, но оно стоит у причала нашей набережной. Мы боремся за судьбу корабля, его сохранение, чтобы он обрел статус объекта культурного наследия", – пояснил заместитель директора Музея Мирового океана Алексей Буданов.Отдельного внимания заслуживает подводная лодка Б-413 – одна из немногих оставшихся в стране субмарин, относящихся к доатомному периоду, – сохраненная в первозданном виде. Вокруг нее за прошедшие годы образовался целый военно-морской центр, включающий в себя музейный корпус, посвященный военно-морской истории, и большую открытую экспозицию корабельного и противолодочного вооружения."А если мысленно продолжить нашу набережную, как мы всегда говорим, она уходит в Санкт-Петербург на набережную Лейтенанта Шмидта, где стоит легенда отечественного арктического флота ледокол "Красин". Он является филиалом музея в Северной столице", – добавил Буданов.Непростые экспонатыСложно ли было собрать такую коллекцию судов? По словам замдиректора музея, намного проще, чем приводить их в порядок и содержать."Все корабли за исключением подлодки Б-413 доставались музею в крайне тяжелом состоянии, и, если поднять архивные фотографии и документы, удивляешься, как можно было из этих останков создать современный музейный объект. У "Витязя" на палубе росли деревья, а у СРТ-129 она вообще проваливалась", – рассказал он.К счастью, музей силен своими друзьями, меценатами и сподвижниками, которые помогают реализовать новые проекты. К примеру, плавучий маяк "Ирбенский" ремонтировали в Кронштадте, где военные помогали с вывозом мусора, а транспортировку судна в Калининград и частичную реставрацию организовал благотворительный фонд.Но восстановлением дело не ограничивается: корабли – не простые музейные экспонаты, и у каждого из них есть свой регламент обслуживания. Например, раз в пять лет судно должно отправляться в док на ремонт.Флот Петра IПомимо больших кораблей у музея есть и так называемый малый флот: коллекция из примерно 50 сохранившихся и воссозданных традиционных лодок народов мира – русских, норвежских, прусских, североамериканских, ирландских и многих других.Как и крупные корабли, они регулярно выходят на воду во время ежегодного парада исторических судов, а также участвуют в образовательных проектах, которые музей проводит среди воспитанников кадетских классов региона. Хранится эта коллекция на противоположном от основной территории музея берегу реки, на знаковом для российского судостроения месте."После идущей сейчас реорганизации этот историко-культурный центр будет называться "Петровским". И неслучайно, потому что в 1697 году именно на том месте, где сейчас расположены Фридрихсбургские ворота, Петр I получал свое морское и артиллеристское образование во время Великого посольства. Там ступала его нога, и там витает его дух. Уже сейчас там представлена экспозиция, посвященная допетровскому судостроению и послепетровской эпохе, а также большая коллекция лодок на лодейном дворе", – рассказал заместитель директора.По его словам, к 350-летнему юбилею первого российского императора музей тоже активно готовится. Кроме уже действующих экспозиций в помещениях Фридрихсбургских и Королевских ворот, где представлена история Великого посольства, в следующем году для посетителей откроют новые выставки и туристические маршруты.Набережная Мирового океанаОсновная часть территории музея тоже постоянно развивается и пополняется новыми экспонатами. Чтобы перемещение от одного музейного объекта к другому было интересным, на набережной был создан познавательный и интерактивный Парк науки, как называют его сами сотрудники.Здесь посетители могут узнать, как устроена молекула воды, насколько глубоки "семь футов под килем", как сжимаются объекты на разной глубине. Послушать, как звучит океан, проследить по звездам за вращением небесной сферы, увидеть на специальном приборе теллурии движение и расположение по отношению друг к другу Солнца, Земли и Луны и научиться держать равновесие на балансире.По словам Алексея Буданова, все эти экспонаты являются результатом воплощения идей научных сотрудников во главе с директором музея, которые стараются сделать территорию интересной для людей всех возрастов.При этом экспозиция доступна горожанам в любое время, что, конечно, добавляет забот работникам. Но комфорт посетителей – превыше всего."Мы принимаем около миллиона посетителей в год, и объекты очень популярны. Штат музея – около 200 человек, поэтому у нас постоянно идет работа по созданию новых объектов и поддержанию существующих. Задача по комфортному пребыванию наших посетителей одна из важнейших, мы постоянно добавляем какие-то рекреационные зоны, делаем скамейки необычной формы, устанавливаем навигационные знаки – все, чтобы было комфортно нашим гостям любых возрастов и людям с ограниченными возможностями", – объяснил замдиректора музея.А в скором времени на набережной появится новая доминанта – необычный по архитектуре музейный корпус "Планета океан". В нем разместятся современные высокотехнологичные экспозиции, посвященные природе Мирового океана, а также морской кванториум, где будут развернуты образовательные программы, позволяющие подрастающему поколению осваивать профессии, связанные с морем и океаном."Основной наш девиз – музей не должен быть скучным. И каждая его часть, независимо от того, экспозиция это или открытая территория, должна иметь какую-то смысловую нагрузку, быть содержательной и насыщенной", – сказал Алексей Буданов.

https://ria.ru/20210804/kaliningrad-1744199884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, музей мирового океана, россия, морская держава