https://ria.ru/20210920/moshennichestvo-1750730637.html

Россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества по телефону

Россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества по телефону - РИА Новости, 20.09.2021

Россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества по телефону

Риск оказаться жертвой телефонного мошенничества остается очень высоким: злоумышленники всё время придумывают новые способы обмана, рассказывает агентству... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:18

2021-09-20T03:18

2021-09-20T03:18

общество

мошенничество

россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Риск оказаться жертвой телефонного мошенничества остается очень высоким: злоумышленники всё время придумывают новые способы обмана, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Один из распространенных способов – использование голоса робота, который переключает разговор на "сотрудника" банка. Это часто сбивает с толку, поскольку многие считают, что автоматические системы оповещения есть только у крупных банков. Распространены также сценарии, когда злоумышленники представляются специалистами по безопасности банка или даже сотрудниками правоохранительных органов. Ещё одним способом обмана является информирование человека о том, что он что-либо выиграл, однако для получения приза должен, например, купить облигации путем перевода определенной суммы на пару счетов.Не стоит забывать, что мошенники могут обладать определенным объемом персональных данных о человеке, поэтому могут представиться представителями любой финансовой компании, с которой человек имел контакт или открывал там аккаунт. Это добавляет достоверности действиям мошенников и упрощает обман, заключает эксперт.

https://ria.ru/20210917/moshenniki-1750436445.html

россия

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2021

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общество, мошенничество, россия