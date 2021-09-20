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Россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества по телефону
Россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества по телефону - РИА Новости, 20.09.2021
Россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества по телефону
Риск оказаться жертвой телефонного мошенничества остается очень высоким: злоумышленники всё время придумывают новые способы обмана, рассказывает агентству... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:18
2021-09-20T03:18
общество
мошенничество
россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Риск оказаться жертвой телефонного мошенничества остается очень высоким: злоумышленники всё время придумывают новые способы обмана, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Один из распространенных способов – использование голоса робота, который переключает разговор на "сотрудника" банка. Это часто сбивает с толку, поскольку многие считают, что автоматические системы оповещения есть только у крупных банков. Распространены также сценарии, когда злоумышленники представляются специалистами по безопасности банка или даже сотрудниками правоохранительных органов. Ещё одним способом обмана является информирование человека о том, что он что-либо выиграл, однако для получения приза должен, например, купить облигации путем перевода определенной суммы на пару счетов.Не стоит забывать, что мошенники могут обладать определенным объемом персональных данных о человеке, поэтому могут представиться представителями любой финансовой компании, с которой человек имел контакт или открывал там аккаунт. Это добавляет достоверности действиям мошенников и упрощает обман, заключает эксперт.
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общество, мошенничество, россия
03:18 20.09.2021
 
Россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества по телефону

Юрист Соловьев назвал популярным способом обмана по телефону применение голосового робота

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Риск оказаться жертвой телефонного мошенничества остается очень высоким: злоумышленники всё время придумывают новые способы обмана, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Один из распространенных способов – использование голоса робота, который переключает разговор на "сотрудника" банка. Это часто сбивает с толку, поскольку многие считают, что автоматические системы оповещения есть только у крупных банков. Распространены также сценарии, когда злоумышленники представляются специалистами по безопасности банка или даже сотрудниками правоохранительных органов. Ещё одним способом обмана является информирование человека о том, что он что-либо выиграл, однако для получения приза должен, например, купить облигации путем перевода определенной суммы на пару счетов.
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Не стоит забывать, что мошенники могут обладать определенным объемом персональных данных о человеке, поэтому могут представиться представителями любой финансовой компании, с которой человек имел контакт или открывал там аккаунт. Это добавляет достоверности действиям мошенников и упрощает обман, заключает эксперт.
 
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