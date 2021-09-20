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В Гаити призвали США ввести мораторий на депортацию мигрантов
В Гаити призвали США ввести мораторий на депортацию мигрантов - РИА Новости, 20.09.2021
В Гаити призвали США ввести мораторий на депортацию мигрантов
Глава Национального управления по вопросам миграции Гаити (ONM) Жан-Него Бонер Дельва попросил власти США ввести "мораторий по гуманитарным соображениям" на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:14
2021-09-20T02:14
в мире
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гаити
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Национального управления по вопросам миграции Гаити (ONM) Жан-Него Бонер Дельва попросил власти США ввести "мораторий по гуманитарным соображениям" на депортацию мигрантов и усомнился в возможности пострадавшей от внутреннего кризиса страны принять этих людей.Ранее газета Washington Post сообщала, что около 14 тысяч граждан Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США. В воскресенье американские власти начали депортацию гаитянских мигрантов, в страну на самолетах уже прибыли несколько сотен человек, отмечали местные СМИ.По его словам, мигранты могут вернуться и остаться в стране, но они "не принимают принудительное возвращение". Бонер Дельва также отметил, что, по оценкам властей, около 14 тысяч гаитянских мигрантов, которые находятся на границе США и Мексики, будут депортированы с американской территории в течение ближайших трех недель.Как заявили некоторые из мигрантов газете, они не видят для себя и своих детей будущего в Гаити, поэтому не хотят возвращаться. Бонер Дельва подчеркнул, что из-за "текущих проблем с безопасностью" едва ли возможно обеспечить переселение тысяч мигрантов."Я прошу ввести мораторий по гуманитарным соображениям. Ситуация очень сложная", - отметил глава ведомства.Как подчеркнул Бонер Дельва, обычно властям требуется до 48 часов, чтобы оформить депортированных. При этом непонятно, как это возможно будет делать, если США планируют отправлять до четырех рейсов с нелегалами в день."Будет ли у нас вся эта логистика? Будет ли у нас достаточно еды, чтобы накормить этих людей?" - отметил глава управления. Первым прилетевшим на Гаити мигрантам выдали контейнеры с рисом и бобами. После этого, отметил Бонер Дельва, мигранты должны будут сами добраться до дома.Гаити находится в состоянии тяжелого кризиса после июльского убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек.
https://ria.ru/20210917/ubezhische-1750442108.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/gaiti-1749731095.html
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в мире, сша, мексика, гаити, жовенель моиз
02:14 20.09.2021
 
В Гаити призвали США ввести мораторий на депортацию мигрантов

В Гаити призвали США ввести мораторий по гуманитарным соображениям на депортацию мигрантов

© AP Photo / Fernando LlanoГраждане Гаити
Граждане Гаити - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Fernando Llano
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Национального управления по вопросам миграции Гаити (ONM) Жан-Него Бонер Дельва попросил власти США ввести "мораторий по гуманитарным соображениям" на депортацию мигрантов и усомнился в возможности пострадавшей от внутреннего кризиса страны принять этих людей.
Ранее газета Washington Post сообщала, что около 14 тысяч граждан Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США. В воскресенье американские власти начали депортацию гаитянских мигрантов, в страну на самолетах уже прибыли несколько сотен человек, отмечали местные СМИ.

"Государство Гаити в действительности не может принять депортированных", - сказал глава миграционного управления газете New York Times.

По его словам, мигранты могут вернуться и остаться в стране, но они "не принимают принудительное возвращение". Бонер Дельва также отметил, что, по оценкам властей, около 14 тысяч гаитянских мигрантов, которые находятся на границе США и Мексики, будут депортированы с американской территории в течение ближайших трех недель.
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СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
Как заявили некоторые из мигрантов газете, они не видят для себя и своих детей будущего в Гаити, поэтому не хотят возвращаться. Бонер Дельва подчеркнул, что из-за "текущих проблем с безопасностью" едва ли возможно обеспечить переселение тысяч мигрантов.
"Я прошу ввести мораторий по гуманитарным соображениям. Ситуация очень сложная", - отметил глава ведомства.
Как подчеркнул Бонер Дельва, обычно властям требуется до 48 часов, чтобы оформить депортированных. При этом непонятно, как это возможно будет делать, если США планируют отправлять до четырех рейсов с нелегалами в день.
"Будет ли у нас вся эта логистика? Будет ли у нас достаточно еды, чтобы накормить этих людей?" - отметил глава управления. Первым прилетевшим на Гаити мигрантам выдали контейнеры с рисом и бобами. После этого, отметил Бонер Дельва, мигранты должны будут сами добраться до дома.
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В миреСШАМексикаГаитиЖовенель Моиз
 
 
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