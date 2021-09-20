https://ria.ru/20210920/moratoriy-1750878855.html

В Гаити призвали США ввести мораторий на депортацию мигрантов

В Гаити призвали США ввести мораторий на депортацию мигрантов - РИА Новости, 20.09.2021

В Гаити призвали США ввести мораторий на депортацию мигрантов

Глава Национального управления по вопросам миграции Гаити (ONM) Жан-Него Бонер Дельва попросил власти США ввести "мораторий по гуманитарным соображениям" на... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:14

2021-09-20T02:14

2021-09-20T02:14

в мире

сша

мексика

гаити

жовенель моиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741066759_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_a7b885cc17db9feb387f78cc08a96b28.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Национального управления по вопросам миграции Гаити (ONM) Жан-Него Бонер Дельва попросил власти США ввести "мораторий по гуманитарным соображениям" на депортацию мигрантов и усомнился в возможности пострадавшей от внутреннего кризиса страны принять этих людей.Ранее газета Washington Post сообщала, что около 14 тысяч граждан Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США. В воскресенье американские власти начали депортацию гаитянских мигрантов, в страну на самолетах уже прибыли несколько сотен человек, отмечали местные СМИ.По его словам, мигранты могут вернуться и остаться в стране, но они "не принимают принудительное возвращение". Бонер Дельва также отметил, что, по оценкам властей, около 14 тысяч гаитянских мигрантов, которые находятся на границе США и Мексики, будут депортированы с американской территории в течение ближайших трех недель.Как заявили некоторые из мигрантов газете, они не видят для себя и своих детей будущего в Гаити, поэтому не хотят возвращаться. Бонер Дельва подчеркнул, что из-за "текущих проблем с безопасностью" едва ли возможно обеспечить переселение тысяч мигрантов."Я прошу ввести мораторий по гуманитарным соображениям. Ситуация очень сложная", - отметил глава ведомства.Как подчеркнул Бонер Дельва, обычно властям требуется до 48 часов, чтобы оформить депортированных. При этом непонятно, как это возможно будет делать, если США планируют отправлять до четырех рейсов с нелегалами в день."Будет ли у нас вся эта логистика? Будет ли у нас достаточно еды, чтобы накормить этих людей?" - отметил глава управления. Первым прилетевшим на Гаити мигрантам выдали контейнеры с рисом и бобами. После этого, отметил Бонер Дельва, мигранты должны будут сами добраться до дома.Гаити находится в состоянии тяжелого кризиса после июльского убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек.

https://ria.ru/20210917/ubezhische-1750442108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/gaiti-1749731095.html

сша

мексика

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, мексика, гаити, жовенель моиз