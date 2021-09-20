Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210920/mars-1751023261.html
Ученые выяснили, почему на Марсе исчезла вода
Ученые выяснили, почему на Марсе исчезла вода - РИА Новости, 20.09.2021
Ученые выяснили, почему на Марсе исчезла вода
Используя новый метод изотопных исследований, ученые пришли к выводу, что раньше в породах Марса было намного больше летучих элементов, в том числе воды, а... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:00
2021-09-20T22:00
наука
наса
космос - риа наука
марс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751006329_0:109:2851:1713_1920x0_80_0_0_09650e99d615765cc907b3650dd92dc9.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Используя новый метод изотопных исследований, ученые пришли к выводу, что раньше в породах Марса было намного больше летучих элементов, в том числе воды, а затем планета их потеряла. Расчетным путем авторы пришли к тому, что скорость потери летучих напрямую зависит от размеров планеты, поэтому Марс, который меньше Земли, не смог удержать воду в течение длительного времени, поэтому там не было возможности для развития сложных форм жизни. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Исследования с помощью дистанционного зондирования и анализ марсианских метеоритов, относящиеся к 1980-м годам, показывают, что Марс когда-то был богат водой в не меньшей степени, чем Земля. Орбитальный космический корабль НАСА "Викинг", а затем и наземные марсоходы Curiosity и Perseverance получили впечатляющие изображения марсианских ландшафтов с котловинами крупных озер, сухими речными долинами и паводковыми каналами.С тех пор было предложено множество вариантов, объясняющих, почему на Марсе исчезла вода. Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе вместе с коллегами из Великобритании и Швейцарии считают, что они нашли фундаментальную причину. По их мнению, Марс слишком маленький, чтобы удерживать большое количество воды."Судьба Марса была решена с самого начала, — приводится в пресс-релизе Вашингтонского университета слова руководителя исследования Кун Вана (Kun Wang), доцента кафедры наук о Земле и планетах факультета искусств и наук. — Вероятно, существует порог требований к размеру каменистых планет, чтобы удерживать достаточно воды для поддержания жизни и тектоники плит, а массы Марса недостаточно".Для оценки присутствия, содержания и распределения летучих элементов в различных планетных телах авторы использовали стабильные изотопы калия — элемента, который в геохимических циклах коррелирует с летучими соединениями, в том числе с водой, в том числе в двадцати марсианских метеоритах — единственных образцах пород Красной планеты, доступных для изучения на сегодняшний день. Ранее авторы уже обкатали этот метод на образцах пород с Луны и астероидов.Результаты показали, что за время своего формирования Марс потерял больше калия и других летучих веществ, чем Земля, но меньше, чем Луна или астероид Веста. Исследователи обнаружили четкую корреляцию между размером тела и изотопным составом калия."Причина гораздо более низкого содержания летучих элементов и их соединений на дифференцированных планетах, чем в примитивных недифференцированных метеоритах, была давним вопросом, — говорит еще один участник исследования Катарина Лоддерс (Katharina Lodders), профессор Вашингтонского университета. — Обнаружение корреляции изотопного состава калия с гравитацией планеты — новое открытие с важными количественными показателями, определяющими, когда и как дифференцированные планеты получали и теряли свои летучие вещества".Ученые считают, что их результаты имеют важное значение для поиска жизни на других планетах, помимо Марса."Существует ограниченный диапазон размеров планет, позволяющий иметь достаточно воды для развития обитаемой поверхностной среды, — отмечает один из соавторов статьи Клаус Мезгер (Klaus Mezger) из Инстиута геологии Бернского университета. — Наши результаты помогут астрономам в поисках пригодных для жизни экзопланет в других планетных системах".
https://ria.ru/20210916/gammaluchi-1750299197.html
https://ria.ru/20210722/mars-1742437228.html
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751006329_230:0:2747:1888_1920x0_80_0_0_d8e8fd561622e227a93702bff621c9a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наса, космос - риа наука, марс
22:00 20.09.2021
 

Ученые выяснили, почему на Марсе исчезла вода

© NASA Earth Observatory/Joshua Stevens; NOAA National Environmental Satellite, Data, and Information Service; NASA/JPL-Caltech/USGS; Graphic design by Sean Garcia/Washington UniversityХудожественное представление Марса, покрытого океанами
Художественное представление Марса, покрытого океанами
© NASA Earth Observatory/Joshua Stevens; NOAA National Environmental Satellite, Data, and Information Service; NASA/JPL-Caltech/USGS; Graphic design by Sean Garcia/Washington University
Художественное представление Марса, покрытого океанами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Используя новый метод изотопных исследований, ученые пришли к выводу, что раньше в породах Марса было намного больше летучих элементов, в том числе воды, а затем планета их потеряла. Расчетным путем авторы пришли к тому, что скорость потери летучих напрямую зависит от размеров планеты, поэтому Марс, который меньше Земли, не смог удержать воду в течение длительного времени, поэтому там не было возможности для развития сложных форм жизни. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследования с помощью дистанционного зондирования и анализ марсианских метеоритов, относящиеся к 1980-м годам, показывают, что Марс когда-то был богат водой в не меньшей степени, чем Земля. Орбитальный космический корабль НАСА "Викинг", а затем и наземные марсоходы Curiosity и Perseverance получили впечатляющие изображения марсианских ландшафтов с котловинами крупных озер, сухими речными долинами и паводковыми каналами.
С тех пор было предложено множество вариантов, объясняющих, почему на Марсе исчезла вода. Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе вместе с коллегами из Великобритании и Швейцарии считают, что они нашли фундаментальную причину. По их мнению, Марс слишком маленький, чтобы удерживать большое количество воды.
"Судьба Марса была решена с самого начала, — приводится в пресс-релизе Вашингтонского университета слова руководителя исследования Кун Вана (Kun Wang), доцента кафедры наук о Земле и планетах факультета искусств и наук. — Вероятно, существует порог требований к размеру каменистых планет, чтобы удерживать достаточно воды для поддержания жизни и тектоники плит, а массы Марса недостаточно".
Микроквазар SS 433 (на заднем плане), пульсирующий с периодичностью 162 дня. На переднем плане - газовое облако, испускающее гамма-излучение в ответ на эти пульсации
16 сентября, 12:01Наука
Астрономы определили происхождение неизвестных гамма-лучей
Для оценки присутствия, содержания и распределения летучих элементов в различных планетных телах авторы использовали стабильные изотопы калия — элемента, который в геохимических циклах коррелирует с летучими соединениями, в том числе с водой, в том числе в двадцати марсианских метеоритах — единственных образцах пород Красной планеты, доступных для изучения на сегодняшний день. Ранее авторы уже обкатали этот метод на образцах пород с Луны и астероидов.
Результаты показали, что за время своего формирования Марс потерял больше калия и других летучих веществ, чем Земля, но меньше, чем Луна или астероид Веста. Исследователи обнаружили четкую корреляцию между размером тела и изотопным составом калия.
"Причина гораздо более низкого содержания летучих элементов и их соединений на дифференцированных планетах, чем в примитивных недифференцированных метеоритах, была давним вопросом, — говорит еще один участник исследования Катарина Лоддерс (Katharina Lodders), профессор Вашингтонского университета. — Обнаружение корреляции изотопного состава калия с гравитацией планеты — новое открытие с важными количественными показателями, определяющими, когда и как дифференцированные планеты получали и теряли свои летучие вещества".
Ученые считают, что их результаты имеют важное значение для поиска жизни на других планетах, помимо Марса.
"Существует ограниченный диапазон размеров планет, позволяющий иметь достаточно воды для развития обитаемой поверхностной среды, — отмечает один из соавторов статьи Клаус Мезгер (Klaus Mezger) из Инстиута геологии Бернского университета. — Наши результаты помогут астрономам в поисках пригодных для жизни экзопланет в других планетных системах".
Схема работы сейсмометра, установленного на посадочном модуле InSight
22 июля, 21:00Наука
Ученые впервые заглянули в недра Марса и определили толщину его коры
 
НаукаНАСАКосмос - РИА НаукаМарс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния