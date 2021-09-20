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Младший лейтенант полиции обезвредил стрелявшего в Перми студента
Младший лейтенант полиции обезвредил стрелявшего в Перми студента - РИА Новости, 20.09.2021
Младший лейтенант полиции обезвредил стрелявшего в Перми студента
Младший лейтенант полиции Константин Калинин находился на оформлении ДТП недалеко от университета. Вместе с экипажем полка ДПС ГИБДД он первым прибыл на место... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:20
2021-09-20T14:20
2021-09-20T15:24
происшествия
видео
стрельба в пермском госуниверситете
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Младший лейтенант полиции Константин Калинин находился на оформлении ДТП недалеко от университета. Вместе с экипажем полка ДПС ГИБДД он первым прибыл на место происшествия. Его напарник старший лейтенант полиции Владимир Макаров организовал эвакуацию людей. Проследовав на звуки выстрелов, Константин Калинин встретил вооруженного мужчину, который открыл огонь в сторону полицейского. Подозреваемый был ранен в ответ на сопротивление и обезврежен.
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"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего
Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете.
2021-09-20T14:20
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, видео, стрельба в пермском госуниверситете, видео
Младший лейтенант полиции обезвредил стрелявшего в Перми студента
Младший лейтенант полиции Константин Калинин находился на оформлении ДТП недалеко от университета. Вместе с экипажем полка ДПС ГИБДД он первым прибыл на место происшествия. Его напарник старший лейтенант полиции Владимир Макаров организовал эвакуацию людей.
Проследовав на звуки выстрелов, Константин Калинин встретил вооруженного мужчину, который открыл огонь в сторону полицейского. Подозреваемый был ранен в ответ на сопротивление и обезврежен.
2021-09-20T14:20
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