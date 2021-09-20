https://ria.ru/20210920/leytenant-1750973845.html

Младший лейтенант полиции обезвредил стрелявшего в Перми студента

Младший лейтенант полиции обезвредил стрелявшего в Перми студента - РИА Новости, 20.09.2021

Младший лейтенант полиции обезвредил стрелявшего в Перми студента

Младший лейтенант полиции Константин Калинин находился на оформлении ДТП недалеко от университета. Вместе с экипажем полка ДПС ГИБДД он первым прибыл на место... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:20

2021-09-20T14:20

2021-09-20T15:24

происшествия

видео

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750968607_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6ce69a762f7c5c1db7c9e3c8c783639c.jpg

Младший лейтенант полиции Константин Калинин находился на оформлении ДТП недалеко от университета. Вместе с экипажем полка ДПС ГИБДД он первым прибыл на место происшествия. Его напарник старший лейтенант полиции Владимир Макаров организовал эвакуацию людей. Проследовав на звуки выстрелов, Константин Калинин встретил вооруженного мужчину, который открыл огонь в сторону полицейского. Подозреваемый был ранен в ответ на сопротивление и обезврежен.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете. 2021-09-20T14:20 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, видео, стрельба в пермском госуниверситете, видео