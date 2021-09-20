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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области

Партия "Единая Россия" лидирует с 30,79% голосов на выборах в ГД в Костромской области после обработки 50% протоколов, следует из данных информационного табло в РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:24

2021-09-20T01:24

2021-09-20T01:24

выборы в государственную думу

политика

костромская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 30,79% голосов на выборах в ГД в Костромской области после обработки 50% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 28,07%, "Справедливая Россия" – 11,97%, ЛДПР – 9,83%, партия "Новые люди" - 8,01%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, костромская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу