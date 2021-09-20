https://ria.ru/20210920/koronavirus-1750946460.html

В Белоруссии заявили о начале четвертой волны COVID-19

В Белоруссии заявили о начале четвертой волны COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2021

В Белоруссии заявили о начале четвертой волны COVID-19

Четвертая волна заболеваемости COVID-19 началась в Белоруссии, медики прогнозировали ее согласно течению эпидемиологического процесса, заявил в понедельник... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:42

2021-09-20T12:42

2021-09-20T13:14

распространение коронавируса

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белоруссия

коронавирус covid-19

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МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Четвертая волна заболеваемости COVID-19 началась в Белоруссии, медики прогнозировали ее согласно течению эпидемиологического процесса, заявил в понедельник министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.Как указал министр, белорусские медики ранее анонсировали четвертую волну заболеваемости. "Согласно течению эпидпроцесса эта волна должна была прийти, и она накладывается на классическую нашу сезонную эпидемиологическую ситуацию, характерную для Беларуси в эту пору года. К сожалению, и температурный режим не способствует. Поэтому рост заболеваемости мы фиксируем", - сказал министр.По его словам, проблема заключается в том, что высокие цифры по заболеваемости в стране повторяются изо дня в день, в том числе по показателю госпитализаций. При этом Пиневич заверил, что "какой-либо чрезвычайщины в этом нет", однако ситуация требует всемерного напряжения сил системы здравоохранения, тех ресурсов, которые планировались и задействованы согласно планам Минздрава.По последним данным минздрава, всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 516 428 человек с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4004 пациента с выявленным коронавирусом. Согласно официальной статистике, в республике на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.

https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

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в мире, белоруссия, коронавирус covid-19