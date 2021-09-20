https://ria.ru/20210920/koronavirus-1750939051.html

В Москве за сутки госпитализировали 554 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 554 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 554 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 554 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 263 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:03

2021-09-20T12:03

2021-09-20T12:03

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 554 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 263 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 2469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 554 человека. На ИВЛ находятся 263 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1223 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 474 697.В столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210920/immunitet-1750894725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество