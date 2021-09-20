https://ria.ru/20210920/koronavirus-1750939051.html
В Москве за сутки госпитализировали 554 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 554 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 554 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 554 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 263 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:03
2021-09-20T12:03
2021-09-20T12:03
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 554 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 263 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 2469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 554 человека. На ИВЛ находятся 263 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1223 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 474 697.В столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210920/immunitet-1750894725.html
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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество
В Москве за сутки госпитализировали 554 человека с COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки госпитализировали 554 человека с COVID-19