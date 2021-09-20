https://ria.ru/20210920/koronavirus-1750936424.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Республике Алтай - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:50
2021-09-20T11:50
2021-09-20T11:50
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_0811f4d6196fc03c9ec18c514a3a08d7.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Республике Алтай - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,12%, 2. Москва, Республика Бурятия - 0,15%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика - 0,18%", - говорится в сообщении.
республика алтай
москва
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_3efd7ce18ea9c28f2b22f8b68f551231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Республике Алтай — 0,12%