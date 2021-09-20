https://ria.ru/20210920/koronavirus-1750936111.html

В России за сутки 11 992 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 11 992 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2021

В России за сутки 11 992 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 11 992 человека после COVID-19, за все время - 6 510 674, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:48

2021-09-20T11:48

2021-09-20T11:48

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 11 992 человека после COVID-19, за все время - 6 510 674, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 992 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 510 674", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1 223 человека, в Подмосковье - 826, Свердловской области - 439.

https://ria.ru/20210920/immunitet-1750894725.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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