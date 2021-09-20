https://ria.ru/20210920/koronavirus-1750936111.html
В России за сутки 11 992 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 11 992 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2021
В России за сутки 11 992 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 11 992 человека после COVID-19, за все время - 6 510 674, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:48
2021-09-20T11:48
2021-09-20T11:48
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 11 992 человека после COVID-19, за все время - 6 510 674, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 992 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 510 674", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1 223 человека, в Подмосковье - 826, Свердловской области - 439.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки 11 992 человека выздоровели от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки 11 992 человека выздоровели от COVID-19