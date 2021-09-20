https://ria.ru/20210920/koronavirus-1750935843.html

В России за сутки выявили 19 744 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 19 744 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.09.2021

В России за сутки выявили 19 744 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 19 744 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:48

2021-09-20T11:48

2021-09-20T12:34

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 744 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 20 174 случаях. Темп прироста снизился с 0,28 до 0,27 процента. Умерли 778 человек, выписались после лечения — 11 992. У 1465 (7,4 процента) инфицированных нет симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2469 (накануне было 2376), Санкт-Петербурге — 1137, Подмосковье — 1098, Самарской области — 512, Свердловской — 506, Воронежской — 493, Нижегородской — 473, Ростовской — 468, Пермском крае — 456, Омской области — 376.Меньше всего заболевших на Чукотке — семь, в Ненецком автономном округе их десять, а в Магаданской области — 23.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 294 672 человека, из них 198 996 умерли, 6 510 674 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 226,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 228,5 миллиона. Более четырех с половиной миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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