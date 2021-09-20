https://ria.ru/20210920/konkurs-1751009736.html

Стартовал конкурс деятелей культуры на стипендию губернатора Подмосковья

Стартовал конкурс деятелей культуры на стипендию губернатора Подмосковья - РИА Новости, 20.09.2021

Стартовал конкурс деятелей культуры на стипендию губернатора Подмосковья

Стартовал конкурс на присуждение стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам, сообщается на... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:04

2021-09-20T17:04

2021-09-20T17:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Стартовал конкурс на присуждение стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам, сообщается на сайте минкультуры Подмосковья.По данным ведомства, пять выдающихся деятелей культуры получат стипендию по 240 тысяч рублей, а 10 молодых талантливых авторов – по 120 тысяч рублей в год. Для участия в конкурсе желающие могут подать заявку в министерство культуры Московской области с 20 сентября по 9 октября 2021 года.Также сообщается, что в разное время победителями конкурса становились авторы сборников стихотворений и прозы, сказок и рассказов, создатели спектаклей, хореографических композиций, циклов музыкальных вечеров, киноклипов, авторских проектов в сфере культуры и искусства.

https://ria.ru/20210918/vino-1750712936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)