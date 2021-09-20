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Шоубиз
https://ria.ru/20210920/kinotavr-1750948230.html
"Кинотавр-2021": чем удивили звезды на красной дорожке
"Кинотавр-2021": чем удивили звезды на красной дорожке - РИА Новости, 20.09.2021
"Кинотавр-2021": чем удивили звезды на красной дорожке
В Сочи стартовал крупнейший российский фестиваль "Кинотавр". Какими нарядами удивили звезды на красной дорожке – в галерее РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2021
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. В Сочи стартовал крупнейший российский фестиваль "Кинотавр". Какими нарядами удивили звезды на красной дорожке – в галерее РИА Новости.
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новости культуры, фото, фестивали, кино и сериалы, мода, стиль, кинотавр, федор бондарчук, ингеборга дапкунайте, александр роднянский, чулпан хаматова, виктория толстоганова, юрий стоянов, любовь толкалина, екатерина шпица
13:22 20.09.2021 (обновлено: 21:33 20.09.2021)
 

"Кинотавр-2021": чем удивили звезды на красной дорожке

Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. В Сочи стартовал крупнейший российский фестиваль "Кинотавр". Какими нарядами удивили звезды на красной дорожке – в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Чулпан Хаматова стала председателем жюри в этом году. На красную дорожку она выбрала белый цвет.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
1 из 18

Актриса Чулпан Хаматова стала председателем жюри в этом году. На красную дорожку она выбрала белый цвет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Равшана Куркова пришла на церемонию в платье темно-зеленого оттенка.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
2 из 18

Равшана Куркова пришла на церемонию в платье темно-зеленого оттенка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ингеборга Дапкунайте надела на церемонию черное платье-русалку. И она стала не единственной, кто выбрал классику.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
3 из 18

Актриса Ингеборга Дапкунайте надела на церемонию черное платье-русалку. И она стала не единственной, кто выбрал классику.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Софья Ская

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
4 из 18

Актриса Софья Ская

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ирина Горбачева очень эффектно смотрелась черном платье со смелым вырезом

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
5 из 18

Ирина Горбачева очень эффектно смотрелась черном платье со смелым вырезом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Варвара Шмыкова удивила не столько платьем, сколько позированием

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
6 из 18

Варвара Шмыкова удивила не столько платьем, сколько позированием

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук. Мужчины (как и принято на таких торжествах) не отличаются особой экстравагантностью выбора. Чаще всего это классика – черный костюм и белая рубашка с бабочкой или галстуком.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
7 из 18

Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук. Мужчины (как и принято на таких торжествах) не отличаются особой экстравагантностью выбора. Чаще всего это классика – черный костюм и белая рубашка с бабочкой или галстуком.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Юрий Стоянов.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
8 из 18

Актер Юрий Стоянов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и режиссёр, продюсер и медиа-менеджер, президент ОРКФ "Кинотавр" Александр Роднянский (слева направо) .

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
9 из 18

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и режиссёр, продюсер и медиа-менеджер, президент ОРКФ "Кинотавр" Александр Роднянский (слева направо) .

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Но некоторые мужчины играют с цветом костюмов. Например актер, Егор Корешков выбрал такой вариант. Яркой деталью стал платок.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
10 из 18

Но некоторые мужчины играют с цветом костюмов. Например актер, Егор Корешков выбрал такой вариант. Яркой деталью стал платок.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Волкова выбрала для красной дорожки леопардовый принт.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
11 из 18

Актриса Екатерина Волкова выбрала для красной дорожки леопардовый принт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Любовь Толкалина стала одной из немногих, кто надел платье яркого цвета – фуксии.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
12 из 18

Актриса Любовь Толкалина стала одной из немногих, кто надел платье яркого цвета – фуксии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще один яркий выбор для церемонии. Актриса Ирина Гринева пришла в красном платье.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
13 из 18

Еще один яркий выбор для церемонии. Актриса Ирина Гринева пришла в красном платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кинокритик Егор Москвитин не стал надевать белую рубашку, а черная добавила ему стильности.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
14 из 18

Кинокритик Егор Москвитин не стал надевать белую рубашку, а черная добавила ему стильности.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Продюсер Наталья Дрозд выбрала для церемонии скромное платье, но тем самым смогла выделиться на фоне остальных: и цветом, и формой.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
15 из 18

Продюсер Наталья Дрозд выбрала для церемонии скромное платье, но тем самым смогла выделиться на фоне остальных: и цветом, и формой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Дарья Колмакова также выбрала черное платье, но с яркими акцентами в виде цветов.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
16 из 18

Актриса Дарья Колмакова также выбрала черное платье, но с яркими акцентами в виде цветов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Виктория Толстоганова выбрала классическое по форме для таких торжеств платье, но смогла привлечь внимание публики необычной текстурой и цветом.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
17 из 18

Актриса Виктория Толстоганова выбрала классическое по форме для таких торжеств платье, но смогла привлечь внимание публики необычной текстурой и цветом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Шпица выбрала классическое белое платье-бюстье, но изюминкой этого наряда стал необычный вырез и отсутствие четкого силуэта.

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр
18 из 18

Актриса Екатерина Шпица выбрала классическое белое платье-бюстье, но изюминкой этого наряда стал необычный вырез и отсутствие четкого силуэта.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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