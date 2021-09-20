"Кинотавр-2021": чем удивили звезды на красной дорожке
Актриса Чулпан Хаматова стала председателем жюри в этом году. На красную дорожку она выбрала белый цвет.
Актриса Чулпан Хаматова стала председателем жюри в этом году. На красную дорожку она выбрала белый цвет.
Равшана Куркова пришла на церемонию в платье темно-зеленого оттенка.
Равшана Куркова пришла на церемонию в платье темно-зеленого оттенка.
Актриса Ингеборга Дапкунайте надела на церемонию черное платье-русалку. И она стала не единственной, кто выбрал классику.
Актриса Ингеборга Дапкунайте надела на церемонию черное платье-русалку. И она стала не единственной, кто выбрал классику.
Актриса Софья Ская
Ирина Горбачева очень эффектно смотрелась черном платье со смелым вырезом
Ирина Горбачева очень эффектно смотрелась черном платье со смелым вырезом
Варвара Шмыкова удивила не столько платьем, сколько позированием
Варвара Шмыкова удивила не столько платьем, сколько позированием
Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук. Мужчины (как и принято на таких торжествах) не отличаются особой экстравагантностью выбора. Чаще всего это классика – черный костюм и белая рубашка с бабочкой или галстуком.
Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук. Мужчины (как и принято на таких торжествах) не отличаются особой экстравагантностью выбора. Чаще всего это классика – черный костюм и белая рубашка с бабочкой или галстуком.
Актер Юрий Стоянов.
Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и режиссёр, продюсер и медиа-менеджер, президент ОРКФ "Кинотавр" Александр Роднянский (слева направо) .
Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и режиссёр, продюсер и медиа-менеджер, президент ОРКФ "Кинотавр" Александр Роднянский (слева направо) .
Но некоторые мужчины играют с цветом костюмов. Например актер, Егор Корешков выбрал такой вариант. Яркой деталью стал платок.
Но некоторые мужчины играют с цветом костюмов. Например актер, Егор Корешков выбрал такой вариант. Яркой деталью стал платок.
Актриса Екатерина Волкова выбрала для красной дорожки леопардовый принт.
Актриса Екатерина Волкова выбрала для красной дорожки леопардовый принт.
Актриса Любовь Толкалина стала одной из немногих, кто надел платье яркого цвета – фуксии.
Актриса Любовь Толкалина стала одной из немногих, кто надел платье яркого цвета – фуксии.
Еще один яркий выбор для церемонии. Актриса Ирина Гринева пришла в красном платье.
Еще один яркий выбор для церемонии. Актриса Ирина Гринева пришла в красном платье.
Кинокритик Егор Москвитин не стал надевать белую рубашку, а черная добавила ему стильности.
Кинокритик Егор Москвитин не стал надевать белую рубашку, а черная добавила ему стильности.
Продюсер Наталья Дрозд выбрала для церемонии скромное платье, но тем самым смогла выделиться на фоне остальных: и цветом, и формой.
Продюсер Наталья Дрозд выбрала для церемонии скромное платье, но тем самым смогла выделиться на фоне остальных: и цветом, и формой.
Актриса Дарья Колмакова также выбрала черное платье, но с яркими акцентами в виде цветов.
Актриса Дарья Колмакова также выбрала черное платье, но с яркими акцентами в виде цветов.
Актриса Виктория Толстоганова выбрала классическое по форме для таких торжеств платье, но смогла привлечь внимание публики необычной текстурой и цветом.
Актриса Виктория Толстоганова выбрала классическое по форме для таких торжеств платье, но смогла привлечь внимание публики необычной текстурой и цветом.
Актриса Екатерина Шпица выбрала классическое белое платье-бюстье, но изюминкой этого наряда стал необычный вырез и отсутствие четкого силуэта.
Актриса Екатерина Шпица выбрала классическое белое платье-бюстье, но изюминкой этого наряда стал необычный вырез и отсутствие четкого силуэта.