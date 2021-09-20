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В Госдуме рассказали о призывах на русском языке к кибератакам на выборах

В Госдуме рассказали о призывах на русском языке к кибератакам на выборах - РИА Новости, 20.09.2021

В Госдуме рассказали о призывах на русском языке к кибератакам на выборах

Зафиксированы незаконные публичные призывы на русском языке из-за рубежа организовывать кибератаки на электронную систему для голосования в России, заявил глава РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:35

2021-09-20T00:35

2021-09-20T00:35

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зафиксированы незаконные публичные призывы на русском языке из-за рубежа организовывать кибератаки на электронную систему для голосования в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Голосование на думских и иных выборах прошли в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев, россия