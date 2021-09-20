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В Госдуме рассказали о призывах на русском языке к кибератакам на выборах
В Госдуме рассказали о призывах на русском языке к кибератакам на выборах - РИА Новости, 20.09.2021
В Госдуме рассказали о призывах на русском языке к кибератакам на выборах
Зафиксированы незаконные публичные призывы на русском языке из-за рубежа организовывать кибератаки на электронную систему для голосования в России, заявил глава РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:35
2021-09-20T00:35
2021-09-20T00:35
выборы в государственную думу
политика
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выборы в государственную думу
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зафиксированы незаконные публичные призывы на русском языке из-за рубежа организовывать кибератаки на электронную систему для голосования в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Голосование на думских и иных выборах прошли в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев, россия
В Госдуме рассказали о призывах на русском языке к кибератакам на выборах
В Госдуме рассказали о зарубежных призывах на русском языке к кибератакам на выборах