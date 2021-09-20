https://ria.ru/20210920/kaluga-1751000138.html

Средняя зарплата по Калужской области вырастет до 59 тысяч рублей

Средняя зарплата по Калужской области вырастет до 59 тысяч рублей - РИА Новости, 20.09.2021

Средняя зарплата по Калужской области вырастет до 59 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Калужской области, согласно прогнозу социально-экономического развития региона на 2022-2024 годы, уже в следующем году вырастет до 59 РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:25

2021-09-20T16:25

2021-09-20T16:25

калужская область

экономика

калужская область

владимир попов

россия

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КАЛУГА, 20 сен – РИА Новости. Средняя заработная плата в Калужской области, согласно прогнозу социально-экономического развития региона на 2022-2024 годы, уже в следующем году вырастет до 59 тысяч рублей, сообщает областное правительство.На заседании регионального правительства в понедельник был озвучен прогноз социально-экономического развития Калужской области на 2022-2024 годы. По словам заместителя губернатора региона Владимира Попова, обобщающий показатель экономической деятельности региона – валовой региональный продукт (ВРП). В 2022 году он прогнозируется в базовом варианте на уровне 634 миллиардов рублей, в 2024 году ожидается рост ВРП до 722 миллиардов рублей, отметил Попов."В 2022 году средняя заработная плата достигнет 59 тысяч рублей, это на 3335 рублей больше средней зарплаты текущего года. В прогнозном периоде тренд роста заработной платы сохранится. К 2024 году ее уровень возрастёт ещё на 7,8 тысячи рублей по сравнению 2022 годом", - говорится в сообщении.Отмечается, что на рынке труда в указанный период прогнозируется постепенное выравнивание баланса спроса и предложения рабочей силы. Незначительное увеличение числа безработных граждан, по прогнозу, может наблюдаться в 2022 году. Уровень регистрируемой безработицы в 2022 году составит от 0,7 до 0,6%, в 2024 году – 0,5%.В числе прочих показателей правительство Калужской области в 2022-2024 годах ожидает, в частности, стабильного развития сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2022 году прогнозируется на уровне 65 миллиардов рублей."Ежегодно в сельскохозяйственный оборот вовлекается от 20 до 30 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Доля используемой пашни с 2015 года выросла на 18%.В области возрождается садоводство. По итогам 2021 года многолетние насаждения высадят на площади более 300 гектаров", - говорится в сообщении.В целом предполагается прирост выпуска сельскохозяйственной продукции в предстоящие 3 года не менее 4%.

https://ria.ru/20210915/institut-1750193811.html

https://ria.ru/20210827/menyu-1747471990.html

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экономика, калужская область, владимир попов, россия