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"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее
"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее - РИА Новости, 20.09.2021
"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее
"Русал" оказывает поддержку в расследовании причин железнодорожной аварии в Гвинее, сроки возобновления перевозок будут определены после восстановления пути,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:25
2021-09-20T15:25
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Русал" оказывает поддержку в расследовании причин железнодорожной аварии в Гвинее, сроки возобновления перевозок будут определены после восстановления пути, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее в понедельник издание Guinee7 сообщило, что два грузовых состава, принадлежащих дочерней компании "Русала" - Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), - столкнулись в Гвинее, один человек погиб, четверо пострадали. По данным портала, инцидент произошел в пригороде Конакри в 5 утра по местному времени, - один поезд вышел из строя, однако о его повреждении не сообщили, в результате чего второй поезд, ехавший по тому же пути, столкнулся с ним.
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в мире, гвинея, конакри (город), русал
15:25 20.09.2021
 
"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее

"Русал" помогает в расследовании столкновения двух составов его дочерней компании в Гвинее

© @k17officiel/TwitterМесто столкновения грузовых поездов в Гвинее
Место столкновения грузовых поездов в Гвинее
© @k17officiel/Twitter
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Русал" оказывает поддержку в расследовании причин железнодорожной аварии в Гвинее, сроки возобновления перевозок будут определены после восстановления пути, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее в понедельник издание Guinee7 сообщило, что два грузовых состава, принадлежащих дочерней компании "Русала" - Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), - столкнулись в Гвинее, один человек погиб, четверо пострадали. По данным портала, инцидент произошел в пригороде Конакри в 5 утра по местному времени, - один поезд вышел из строя, однако о его повреждении не сообщили, в результате чего второй поезд, ехавший по тому же пути, столкнулся с ним.
"В настоящее время начато расследование причин инцидента, представители компании оказывают всю необходимую поддержку соответствующим ведомствам в Гвинее. Сроки возобновления перевозок можно будет определить после завершения расследования ж/д катастрофы и восстановления пути", - сказал собеседник агентства в "Русале".
 
В миреГвинеяКонакри (город)Русал
 
 
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