https://ria.ru/20210920/gvineya-1750989158.html

"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее

"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее - РИА Новости, 20.09.2021

"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее

"Русал" оказывает поддержку в расследовании причин железнодорожной аварии в Гвинее, сроки возобновления перевозок будут определены после восстановления пути,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:25

2021-09-20T15:25

2021-09-20T15:25

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гвинея

конакри (город)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Русал" оказывает поддержку в расследовании причин железнодорожной аварии в Гвинее, сроки возобновления перевозок будут определены после восстановления пути, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее в понедельник издание Guinee7 сообщило, что два грузовых состава, принадлежащих дочерней компании "Русала" - Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), - столкнулись в Гвинее, один человек погиб, четверо пострадали. По данным портала, инцидент произошел в пригороде Конакри в 5 утра по местному времени, - один поезд вышел из строя, однако о его повреждении не сообщили, в результате чего второй поезд, ехавший по тому же пути, столкнулся с ним.

гвинея

конакри (город)

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в мире, гвинея, конакри (город), русал