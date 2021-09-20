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"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее
"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее - РИА Новости, 20.09.2021
"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее
"Русал" оказывает поддержку в расследовании причин железнодорожной аварии в Гвинее, сроки возобновления перевозок будут определены после восстановления пути,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:25
2021-09-20T15:25
2021-09-20T15:25
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конакри (город)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Русал" оказывает поддержку в расследовании причин железнодорожной аварии в Гвинее, сроки возобновления перевозок будут определены после восстановления пути, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее в понедельник издание Guinee7 сообщило, что два грузовых состава, принадлежащих дочерней компании "Русала" - Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), - столкнулись в Гвинее, один человек погиб, четверо пострадали. По данным портала, инцидент произошел в пригороде Конакри в 5 утра по местному времени, - один поезд вышел из строя, однако о его повреждении не сообщили, в результате чего второй поезд, ехавший по тому же пути, столкнулся с ним.
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в мире, гвинея, конакри (город), русал
"Русал" помогает в расследовании железнодорожной катастрофы в Гвинее
"Русал" помогает в расследовании столкновения двух составов его дочерней компании в Гвинее