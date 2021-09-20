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В Гвинее столкнулись два состава, принадлежащие филиалу "Русала"
В Гвинее столкнулись два состава, принадлежащие филиалу "Русала" - РИА Новости, 20.09.2021
В Гвинее столкнулись два состава, принадлежащие филиалу "Русала"
Два грузовых состава, принадлежащих дочерней компании "Русала" - Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), столкнулись в Гвинее, один человек погиб, четверо... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:48
2021-09-20T13:48
2021-09-20T16:37
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Два грузовых состава, принадлежащих дочерней компании "Русала" - Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), столкнулись в Гвинее, один человек погиб, четверо пострадали, сообщает издание Guinee7.По данным портала, инцидент произошел в пригороде Конакри в 5 утра по местному времени - один поезд вышел из строя, однако о его повреждении не сообщили, в результате чего второй поезд, ехавший по тому же пути, столкнулся с ним.Местное издание Guinee Matin со ссылкой на представителя делегации профсоюза расположенного в пригороде Конакри района Симбайа Жана Тамбу Котамбадуно сообщило о восьми пострадавших в железнодорожной катастрофе.В то же время Мамаду Ламин Фату, сотрудник пожарной службы коммуны Матото, где произошел инцидент, сообщил, что быстрое вмешательство спасателей помогло не допустить еще большего ущерба. Он рассказал, что прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание, однако его удалось ликвидировать.
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в мире, гвинея, русал
13:48 20.09.2021 (обновлено: 16:37 20.09.2021)
В Гвинее столкнулись два состава, принадлежащие филиалу "Русала"
Два грузовых поезда, принадлежащие дочерней компании "Русала", столкнулись в Гвинее
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Два грузовых состава, принадлежащих дочерней компании "Русала" - Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), столкнулись в Гвинее, один человек погиб, четверо пострадали, сообщает издание Guinee7
.
По данным портала, инцидент произошел в пригороде Конакри в 5 утра по местному времени - один поезд вышел из строя, однако о его повреждении не сообщили, в результате чего второй поезд, ехавший по тому же пути, столкнулся с ним.
Местное издание Guinee Matin
со ссылкой на представителя делегации профсоюза расположенного в пригороде Конакри района Симбайа Жана Тамбу Котамбадуно сообщило о восьми пострадавших в железнодорожной катастрофе.
"На данный момент есть один погибший, восемь пострадавших и очень большой материальный ущерб", - заявил Котамбадуно.
В то же время Мамаду Ламин Фату, сотрудник пожарной службы коммуны Матото, где произошел инцидент, сообщил, что быстрое вмешательство спасателей помогло не допустить еще большего ущерба. Он рассказал, что прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание, однако его удалось ликвидировать.